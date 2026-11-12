एनवीडिया में नेतृत्व संकट: क्या जेन्सन हुआंग की जगह सीएफओ कोलेट क्रेस संभालेंगी कमान? जानिए पूरा गणित

दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया में एक बड़ा नेतृत्व संकट खड़ा हो गया है। कंपनी के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेन्सन हुआंग के निजी आचरण और कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर उठे सवालों के बीच निदेशक मंडल उनके भविष्य पर अंतिम निर्णय लेने के लिए विचार-विमर्श कर रहा है।

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1. जेन्सन हुआंग के भविष्य पर बोर्ड में चर्चा क्यों शुरू हुई?

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, यदि बोर्ड हुआंग को पद से हटाने या उनके इस्तीफे का निर्णय लेता है, तो कंपनी की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (सीएफओ) कोलेट क्रेस (Colette Kress) को अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Interim CEO) नियुक्त किया जा सकता है।आइए, पांच प्रमुख सवालों और उनके सीधे जवाबों के जरिए समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है और क्रेस के नाम पर क्यों विचार हो रहा है।

एनवीडिया बोर्ड की यह समीक्षा जेन्सन हुआंग के दो कथित विवाहेतर संबंधों की खबरें सामने आने के बाद शुरू हुई है:

पहला विवाद: हुआंग का नाम सिंगापुर स्थित डेटा सेंटर कंपनी 'मेगास्पीड इंटरनेशनल' की पूर्व कार्यकारी एलिस हुआंग से जुड़ा। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को संदेह था कि वे चीन के लिए जानकारी जुटा रही थीं। हुआंग ने कर्मचारियों को भेजे संदेश में बेवफाई स्वीकार करते हुए परिवार और सहयोगियों से माफी मांगी। हालांकि चीन ने इन आरोपों को निराधार बताया है।

हुआंग का नाम सिंगापुर स्थित डेटा सेंटर कंपनी 'मेगास्पीड इंटरनेशनल' की पूर्व कार्यकारी एलिस हुआंग से जुड़ा। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को संदेह था कि वे चीन के लिए जानकारी जुटा रही थीं। हुआंग ने कर्मचारियों को भेजे संदेश में बेवफाई स्वीकार करते हुए परिवार और सहयोगियों से माफी मांगी। हालांकि चीन ने इन आरोपों को निराधार बताया है। विज्ञापन विज्ञापन दूसरा विवाद: द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि हुआंग के संबंध एनवीडिया में हेल्थकेयर विभाग की वाइस प्रेसिडेंट किम्बरली पॉवेल के साथ भी रहे, जो सीधे हुआंग को रिपोर्ट करती थीं।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि हुआंग के संबंध एनवीडिया में हेल्थकेयर विभाग की वाइस प्रेसिडेंट किम्बरली पॉवेल के साथ भी रहे, जो सीधे हुआंग को रिपोर्ट करती थीं। बोर्ड की जांच: एनवीडिया बोर्ड ने स्वतंत्र निदेशकों और बाहरी कानूनी सलाहकारों की निगरानी में स्वतंत्र जांच शुरू की है, हालांकि कंपनी का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा या गोपनीय रहस्यों से समझौते का कोई कारण नहीं मिला है। वहीं द वॉल स्ट्रीट जर्नल और रॉयटर्स के अनुसार बोर्ड उन्हें हटाने पर विचार कर रहा है।

2. अंतरिम कमान के लिए सीएफओ कोलेट क्रेस पर ही नजरें क्यों हैं?

ब्लूमबर्ग के अनुसार, बोर्ड कोलेट क्रेस को एक अंतरिम नेता के रूप में देख रहा है जो स्थायी उत्तराधिकारी की तलाश पूरी होने तक कंपनी की कमान संभाल सकें। कोलेट क्रेस सितंबर 2013 से एनवीडिया की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और सीएफओ हैं और वे कंपनी के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले वरिष्ठ अधिकारियों में से एक हैं। हालांकि, अंतरिम सीईओ की भूमिका संभालने का अर्थ यह नहीं होगा कि बोर्ड उन्हें ही स्थायी पद के लिए चुनेगा।

3. कोलेट क्रेस का कॉरपोरेट अनुभव और शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है?

एनवीडिया से जुड़ने से पहले क्रेस के पास वित्त और कॉरपोरेट प्रबंधन में करीब 25 वर्षों का अनुभव रहा है:

सिस्को (Cisco): एनवीडिया से पहले वे तीन साल तक सिस्को के 'बिजनेस टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशंस फाइनेंस' संगठन में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और सीएफओ रहीं।

एनवीडिया से पहले वे तीन साल तक सिस्को के 'बिजनेस टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशंस फाइनेंस' संगठन में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और सीएफओ रहीं। माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft): इससे पहले उन्होंने 13 साल माइक्रोसॉफ्ट में बिताए, जिसमें चार साल तक वे 'सर्वर एंड टूल्स' डिवीजन की सीएफओ रहीं।

इससे पहले उन्होंने 13 साल माइक्रोसॉफ्ट में बिताए, जिसमें चार साल तक वे 'सर्वर एंड टूल्स' डिवीजन की सीएफओ रहीं। शुरुआती करियर और शिक्षा: उन्होंने अपना करियर टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स से शुरू किया था। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना से फाइनेंस में स्नातक और सदर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी (SMU) से एमबीए किया है।

4. क्या उत्तराधिकार की दौड़ में जेन्सन हुआंग के परिवार के सदस्य भी शामिल हैं?

उत्तराधिकार के सवाल ने एनवीडिया में कार्यरत हुआंग के परिजनों की भूमिका पर भी ध्यान खींचा है:

उनकी बेटी मैडिसन हुआंग प्रोडक्ट मार्केटिंग की सीनियर डायरेक्टर हैं।

उनके बेटे स्पेंसर हुआंग रोबोटिक्स कारोबार में प्रोडक्ट मैनेजमेंट देखते हैं; दोनों को वित्त वर्ष 2026 में 10 लाख डॉलर से अधिक का कुल मुआवजा मिला था।

उनके दामाद निको कैपरेज भी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हैं और ग्लोबल एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ देखते हैं।

हालांकि, आधिकारिक तौर पर इनमें से किसी को भी उत्तराधिकारी के रूप में नामित करने की कोई योजना नहीं है।

5. नेतृत्व संकट की खबरों का शेयर बाजार पर क्या असर देखा गया?

जैसे ही द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट दी कि बोर्ड जेन्सन हुआंग को हटाने की तैयारी कर रहा है, बुधवार को एक्सटेंडेड ट्रेडिंग में एनवीडिया के शेयर 8 प्रतिशत से अधिक टूट गए। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि संस्थापक के भविष्य पर असमंजस ने सेमीकंडक्टर निवेशकों के बीच चिंता बढ़ा दी है।



एनवीडिया का यह संकट यह तय करेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी एआई चिप कंपनी अपने संस्थापक के साए से बाहर कैसे निकलती है। कोलेट क्रेस का 25 साल का वित्तीय अनुभव उन्हें इस उथल-पुथल में स्थिरता देने वाला स्वाभाविक विकल्प बनाता है। अब सबकी निगाहें बोर्ड की औपचारिक घोषणा पर टिकी हैं कि क्या वह अंतरिम कमान क्रेस को सौंपता है या दीर्घकालिक उत्तराधिकार की नई योजना सामने लाता है।