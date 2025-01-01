धार्मिक कार्यों से बढ़ती है भक्ति की भावना : दीपक देशवाल

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बहादुरगढ़। गांव दुल्हेड़ा के शिव मंदिर में 39वां भगवान श्रीकृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। आयोजन में दुल्हेड़ा सहित आसपास के गांवों से हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। महोत्सव के दौरान भगवान श्रीकृष्ण की आकर्षक झांकियां सजाई गईं और उनकी लीलाओं का चित्रण किया गया। शिव मंदिर कमेटी की ओर से रागिनी कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रागिनी गायक नरेंद्र दांगी ने प्रस्तुति दी। किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं युवा समाजसेवी दीपक देशवाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। कहा, धार्मिक कार्यों से भक्ति भावना बढ़ती है। कमेटी सदस्यों ने पगड़ी व पटका पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। देशवाल ने श्रद्धालुओं को श्रीकृष्ण के आदर्श जीवन में अपनाने का संदेश दिया।