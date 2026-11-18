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रेलवे के अनुसार ट्रेन संख्या 04745 कुरुक्षेत्र-फुलेरा 18 से 21 नवंबर तक प्रतिदिन रात 11:30 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 8:30 बजे फुलेरा पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04746 फुलेरा-कुरुक्षेत्र 19 से 22 नवंबर तक प्रतिदिन सुबह 9:50 बजे रवाना होगी।इसका झज्जर सहित कैथल, नरवाना, जींद, जुलाना, रोहतक, रेवाड़ी, नारनौल और रींगस समेत अन्य स्टेशनों पर ठहराव होगा। इस ट्रेन में 12 साधारण श्रेणी और दो गार्ड डिब्बों सहित कुल 14 डिब्बे होंगे।मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि 18 नवंबर को ट्रेन संख्या 04743 भिवानी-कुरुक्षेत्र एकतरफा स्पेशल सेवा भी चलेगी। यह भिवानी से शाम 4:30 बजे रवाना होकर रात 10 बजे कुरुक्षेत्र पहुंचेगी। इसका कलानौर कलां, रोहतक और पानीपत में ठहराव होगा।हिसार-रींगस के बीच भी चार फेरेट्रेन संख्या 04747 हिसार-रींगस 19 से 22 नवंबर तक प्रतिदिन सुबह 9:55 बजे रवाना होकर शाम 4:30 बजे पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 04748 शाम 5:50 बजे रींगस से चलकर मध्यरात्रि 12:10 बजे हिसार पहुंचेगी। इसका रेवाड़ी, कोसली, भिवानी, चरखी दादरी, नारनौल और नीमकाथाना सहित अन्य स्टेशनों पर ठहराव होगा। इस ट्रेन में 13 साधारण श्रेणी और दो गार्ड डिब्बों सहित कुल 15 डिब्बे होंगे।