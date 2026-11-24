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भारत और इंग्लैंड की महिला अंडर-19 टीमों के बीच 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक पांच टी-20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। सीरीज के पहले तीन मुकाबले वडोदरा के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होंगे, जबकि अंतिम दो मैच सूरत के कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे।पूर्वा सिवाच इससे पहले भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर भारतीय क्रिकेट में पहचान बना चुकी हैं। वह दिल्ली की टीम से खेलती हैं और बीसीसीआई की ओर से आयोजित विभिन्न आयु वर्ग की प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर चुकी हैं। इस वर्ष श्रीलंका के खिलाफ सीरीज और नेपाल के खिलाफ आयोजित त्रिकोणीय सीरीज के लिए भी उनका भारतीय अंडर-19 टीम में चयन हुआ था। इन प्रतियोगिताओं में उन्होंने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अच्छा प्रदर्शन किया।इसके अलावा बीसीसीआई की महिला अंडर-19 चैलेंजर्स ट्रॉफी में भी पूर्वा का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। वह अंडर-15, अंडर-19, अंडर-23 और सीनियर महिला वर्ग में दिल्ली की टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। इसके साथ ही दिल्ली प्रीमियर लीग में भी अपनी प्रतिभा दिखा चुकी हैं।पूर्वा के पिता धर्मेंद्र सिवाच दिल्ली में स्कूल अध्यापक हैं, जबकि माता सुनीता हरियाणा में प्राथमिक स्कूल अध्यापिका हैं। पूर्वा के भारतीय टीम में चयन को परिवार ने उनकी मेहनत और लगन का परिणाम बताया है। अब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी।