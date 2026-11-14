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डीसी से मिलने के बाद मातनहेल मंडी में शुरू हुई पीआर धान की खरीद

Sat, 14 Nov 2026 02:45 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:45 AM IST
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Procurement of PR-variety paddy begins at Matanhail Mandi following a meeting with the DC
13jjrp04- लघु सचिवालय में डीसी से मिलने पहुंचे किसान। स्रोत : संगठन
झज्जर। मातनहेल अनाज मंडी में पीआर धान की खरीद नहीं होने और गेट पास काटने में आ रही परेशानी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को डीसी वर्षा खांगवाल से मुलाकात की। किसानों की शिकायत पर डीसी ने एसडीएम और मार्केट कमेटी सचिव को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद मंडी में पीआर धान की खरीद शुरू हो गई।
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प्रतिनिधिमंडल ने डीसी को बताया कि सरकार की ओर से धान का एक-एक दाना खरीदने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन मंडी में आढ़तियों की ओर से किसानों के गेट पास नहीं काटे जा रहे। किसानों ने आरोप लगाया कि पीआर धान की खरीद एमएसपी पर नहीं हो रही और प्रति क्विंटल 400 रुपये की कटौती की जा रही है।
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डीसी ने किसानों की समस्याएं सुनकर मौके पर ही एसडीएम को फोन किया और मार्केट कमेटी सचिव को मंडी में जाकर स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए। एसडीएम के निर्देश पर मंडी पहुंचे सचिव ने आढ़तियों को डीसी के आदेशों से अवगत कराया। इसके बाद खरीद शुरू हो गई। किसानों ने समस्या के समाधान पर प्रशासन का आभार जताया।
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इस अवसर पर अखिल भारतीय किसान सभा के जिला प्रधान सुरेंद्र सिवाच, सुनील बेनीवाल, राजबीर राहड़, रमेश जाखड़, कैप्टन सतबीर सिंह, सुरेंद्र पलड़ा, वीरेंद्र दरोगा, दिलबाग दलाल व अन्य मौजूद रहे।
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