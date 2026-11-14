डीसी से मिलने के बाद मातनहेल मंडी में शुरू हुई पीआर धान की खरीद

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प्रतिनिधिमंडल ने डीसी को बताया कि सरकार की ओर से धान का एक-एक दाना खरीदने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन मंडी में आढ़तियों की ओर से किसानों के गेट पास नहीं काटे जा रहे। किसानों ने आरोप लगाया कि पीआर धान की खरीद एमएसपी पर नहीं हो रही और प्रति क्विंटल 400 रुपये की कटौती की जा रही है।डीसी ने किसानों की समस्याएं सुनकर मौके पर ही एसडीएम को फोन किया और मार्केट कमेटी सचिव को मंडी में जाकर स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए। एसडीएम के निर्देश पर मंडी पहुंचे सचिव ने आढ़तियों को डीसी के आदेशों से अवगत कराया। इसके बाद खरीद शुरू हो गई। किसानों ने समस्या के समाधान पर प्रशासन का आभार जताया।इस अवसर पर अखिल भारतीय किसान सभा के जिला प्रधान सुरेंद्र सिवाच, सुनील बेनीवाल, राजबीर राहड़, रमेश जाखड़, कैप्टन सतबीर सिंह, सुरेंद्र पलड़ा, वीरेंद्र दरोगा, दिलबाग दलाल व अन्य मौजूद रहे।