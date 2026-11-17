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राहुल गांधी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में लिखा, 'भाजपा और आरएसएस समर्थकों के दिलों में डर, गुस्से और नफरत का एक ऐसा जाल बुना हुआ है, जो उन्हें प्यार को महसूस करने और उसे जाहिर करने से रोकता है।'अपनी आलोचना को और विस्तार देते हुए, उन्होंने पारंपरिक मूल्यों पर आधारित अपने दार्शनिक मिशन पर जोर दिया। उन्होंने कहा, 'एक सच्चे हिंदू के रूप में, मेरा यह कर्तव्य है कि मैं उन्हें इस जाल से मुक्त करूं, ताकि वे भी अपने जीवन में प्रेम और अपनत्व की अद्भुत सुंदरता और आनंद का अनुभव कर सकें। सत्यम शिवम सुंदरम।'ये टिप्पणियां नई दिल्ली में आयोजित संस्मरण के आधिकारिक विमोचन कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता के संबोधन के बाद आईं, जहां उन्होंने अपने माता-पिता के बीच के स्नेहपूर्ण पलों को याद किया।इससे पहले सोमवार को, अपने परिवार के बारे में बेहद निजी और भावुक बातें साझा करते हुए, गांधी ने अपने माता-पिता के बीच के गहरे प्रेम और पूर्व प्रधानमंत्री की दुखद हत्या के बाद आए अपार दुख के बारे में बात की।राहुल गांधी ने कहा, 'अचानक, हमने अपनी मुख्य आधार (इंदिरा गांधी) को गोली खाते देखा, और फिर हमने अपने सबसे बड़े आधार (राजीव गांधी) को चिथड़े-चिथड़े होते देखा। मेरी मां के साथ अक्सर इस बात पर बहस होती है। उनकी याददाश्त बहुत तेज है। वह कभी कुछ नहीं भूलतीं, सिवाय एक चीज के। अगर आप उनसे पूछें, 'पापा की मौत के समय क्या हुआ था?' तो उन्हें कुछ भी याद नहीं आता। किताब में आपने जो पढ़ा है, उसे मेरी बहन और उन्होंने मिलकर एक साथ जोड़ा है। यह खूबसूरत जिंदगी, उनका यह खूबसूरत प्यार, सब एक ही दिन में खत्म हो गया,'किताब के शीर्षक के भावनात्मक सार को समझाते हुए उन्होंने कहा, 'यह उनके लिए बहुत डरावना दौर था, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा होने वाला है। इसलिए, 'बिलॉन्गिंग' नाम की इस किताब का मतलब है कि वह मेरे पिता से जुड़ी थीं, और मेरे पिता उनसे जुड़े थे। फिर मेरे पिता गायब हो गए, और उन्होंने एक नया सफर शुरू किया। एक अलग तरह की मां। वह हंसमुख मां, वह मुस्कुराती हुई मां, कहीं खो गई। एक नई मां सामने आई।'