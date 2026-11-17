'नफरत के जाल में फंसे समर्थक': ऑनलाइन ट्रोलिंग पर राहुल का भाजपा-आरएसएस पर हमला, कहा- प्यार करना भी सीखें
एएनआई, नई दिल्ली Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Tue, 17 Nov 2026 04:33 PM IST
सार
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने माता-पिता के प्रेम पर की गई टिप्पणी को लेकर हुई ट्रोलिंग के बाद भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके समर्थक डर, गुस्से और नफरत के जाल में फंसे हैं। राहुल ने प्रेम और अपनत्व को जीवन की खूबसूरती बताते हुए इसे अपना कर्तव्य बताया।
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विस्तार
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर तीखा पलटवार किया। यह प्रतिक्रिया तब आई जब उनके माता-पिता के बीच के स्नेहपूर्ण रिश्ते को लेकर की गई एक टिप्पणी के बाद उन्हें ऑनलाइन ट्रोल किया गया। राहुल गांधी अपनी मां और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के संस्मरण, 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' के विमोचन कार्यक्रम में बोल रहे थे।
राहुल गांधी ने क्या कहा?
राहुल गांधी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में लिखा, 'भाजपा और आरएसएस समर्थकों के दिलों में डर, गुस्से और नफरत का एक ऐसा जाल बुना हुआ है, जो उन्हें प्यार को महसूस करने और उसे जाहिर करने से रोकता है।'
अपनी आलोचना को और विस्तार देते हुए, उन्होंने पारंपरिक मूल्यों पर आधारित अपने दार्शनिक मिशन पर जोर दिया। उन्होंने कहा, 'एक सच्चे हिंदू के रूप में, मेरा यह कर्तव्य है कि मैं उन्हें इस जाल से मुक्त करूं, ताकि वे भी अपने जीवन में प्रेम और अपनत्व की अद्भुत सुंदरता और आनंद का अनुभव कर सकें। सत्यम शिवम सुंदरम।'
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क्या है पूरा मामला?
ये टिप्पणियां नई दिल्ली में आयोजित संस्मरण के आधिकारिक विमोचन कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता के संबोधन के बाद आईं, जहां उन्होंने अपने माता-पिता के बीच के स्नेहपूर्ण पलों को याद किया।
इससे पहले सोमवार को, अपने परिवार के बारे में बेहद निजी और भावुक बातें साझा करते हुए, गांधी ने अपने माता-पिता के बीच के गहरे प्रेम और पूर्व प्रधानमंत्री की दुखद हत्या के बाद आए अपार दुख के बारे में बात की।
राहुल ने कार्यक्रम में क्या कहा था?
राहुल गांधी ने कहा, 'अचानक, हमने अपनी मुख्य आधार (इंदिरा गांधी) को गोली खाते देखा, और फिर हमने अपने सबसे बड़े आधार (राजीव गांधी) को चिथड़े-चिथड़े होते देखा। मेरी मां के साथ अक्सर इस बात पर बहस होती है। उनकी याददाश्त बहुत तेज है। वह कभी कुछ नहीं भूलतीं, सिवाय एक चीज के। अगर आप उनसे पूछें, 'पापा की मौत के समय क्या हुआ था?' तो उन्हें कुछ भी याद नहीं आता। किताब में आपने जो पढ़ा है, उसे मेरी बहन और उन्होंने मिलकर एक साथ जोड़ा है। यह खूबसूरत जिंदगी, उनका यह खूबसूरत प्यार, सब एक ही दिन में खत्म हो गया,'
किताब के शीर्षक के भावनात्मक सार को समझाते हुए उन्होंने कहा, 'यह उनके लिए बहुत डरावना दौर था, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा होने वाला है। इसलिए, 'बिलॉन्गिंग' नाम की इस किताब का मतलब है कि वह मेरे पिता से जुड़ी थीं, और मेरे पिता उनसे जुड़े थे। फिर मेरे पिता गायब हो गए, और उन्होंने एक नया सफर शुरू किया। एक अलग तरह की मां। वह हंसमुख मां, वह मुस्कुराती हुई मां, कहीं खो गई। एक नई मां सामने आई।'
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राहुल गांधी ने क्या कहा?
राहुल गांधी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में लिखा, 'भाजपा और आरएसएस समर्थकों के दिलों में डर, गुस्से और नफरत का एक ऐसा जाल बुना हुआ है, जो उन्हें प्यार को महसूस करने और उसे जाहिर करने से रोकता है।'
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अपनी आलोचना को और विस्तार देते हुए, उन्होंने पारंपरिक मूल्यों पर आधारित अपने दार्शनिक मिशन पर जोर दिया। उन्होंने कहा, 'एक सच्चे हिंदू के रूप में, मेरा यह कर्तव्य है कि मैं उन्हें इस जाल से मुक्त करूं, ताकि वे भी अपने जीवन में प्रेम और अपनत्व की अद्भुत सुंदरता और आनंद का अनुभव कर सकें। सत्यम शिवम सुंदरम।'
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क्या है पूरा मामला?
ये टिप्पणियां नई दिल्ली में आयोजित संस्मरण के आधिकारिक विमोचन कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता के संबोधन के बाद आईं, जहां उन्होंने अपने माता-पिता के बीच के स्नेहपूर्ण पलों को याद किया।
इससे पहले सोमवार को, अपने परिवार के बारे में बेहद निजी और भावुक बातें साझा करते हुए, गांधी ने अपने माता-पिता के बीच के गहरे प्रेम और पूर्व प्रधानमंत्री की दुखद हत्या के बाद आए अपार दुख के बारे में बात की।
राहुल ने कार्यक्रम में क्या कहा था?
राहुल गांधी ने कहा, 'अचानक, हमने अपनी मुख्य आधार (इंदिरा गांधी) को गोली खाते देखा, और फिर हमने अपने सबसे बड़े आधार (राजीव गांधी) को चिथड़े-चिथड़े होते देखा। मेरी मां के साथ अक्सर इस बात पर बहस होती है। उनकी याददाश्त बहुत तेज है। वह कभी कुछ नहीं भूलतीं, सिवाय एक चीज के। अगर आप उनसे पूछें, 'पापा की मौत के समय क्या हुआ था?' तो उन्हें कुछ भी याद नहीं आता। किताब में आपने जो पढ़ा है, उसे मेरी बहन और उन्होंने मिलकर एक साथ जोड़ा है। यह खूबसूरत जिंदगी, उनका यह खूबसूरत प्यार, सब एक ही दिन में खत्म हो गया,'
किताब के शीर्षक के भावनात्मक सार को समझाते हुए उन्होंने कहा, 'यह उनके लिए बहुत डरावना दौर था, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा होने वाला है। इसलिए, 'बिलॉन्गिंग' नाम की इस किताब का मतलब है कि वह मेरे पिता से जुड़ी थीं, और मेरे पिता उनसे जुड़े थे। फिर मेरे पिता गायब हो गए, और उन्होंने एक नया सफर शुरू किया। एक अलग तरह की मां। वह हंसमुख मां, वह मुस्कुराती हुई मां, कहीं खो गई। एक नई मां सामने आई।'