फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Primary school teachers shape children's personalities: Bharti Verma

प्राथमिक अध्यापक बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण करते : भारती वर्मा

Thu, 08 Oct 2026 03:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 03:02 AM IST
विज्ञापन
Primary school teachers shape children's personalities: Bharti Verma
07jjrp01- बेरी में आयोजित प्र​शिक्षण ​शिविर में ​शिक्षकों को जानकारी देते मासटर ट्रेनर। स्रोत :
बेरी। राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बेरी में प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी भारती वर्मा ने कहा कि प्राथमिक अध्यापक बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, इसलिए उन्हें अपनी गरिमा बनाए रखते हुए कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए।
विज्ञापन

उन्होंने एफएलएन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा है और इसका उद्देश्य बच्चों की बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को मजबूत करना है। उन्होंने शिक्षकों से शिक्षक संदर्शिका व अभ्यास पुस्तिकाओं का प्रयोग करने, गतिविधि आधारित शिक्षण अपनाने और पिछड़े बच्चों पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया।
विज्ञापन

भारती वर्मा ने कहा कि शिक्षक अपनी कमियों के लिए दोषारोपण करने के बजाय बेहतर कार्य के माध्यम से अभिभावकों का विश्वास हासिल करें। प्रशिक्षण के दौरान केआरपी सुनीता, मोनिका तथा प्राजंलि, सरिता और देवना मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed