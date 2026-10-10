नवरात्र को लेकर तैयारियां शुरू, 19 को अष्टमी-नवमी

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ज्योतिषाचार्य रमेश भगत के अनुसार, इस बार मां भवानी हाथी पर सवार होकर आएंगी। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना के साथ पूजा शुरू होगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:19 बजे से 10:20 बजे तक रहेगा।उन्होंने बताया कि तिथियों के संयोग के कारण 19 अक्तूबर को अष्टमी और नवमी दोनों मनाई जाएंगी। इसी दिन कन्या पूजन और अन्य धार्मिक अनुष्ठान होंगे। नवरात्र के दौरान मंदिरों में भजन-कीर्तन और विशेष पूजा-अर्चना भी होगी।नवरात्र के समापन के बाद 20 अक्तूबर को दशहरा मनाया जाएगा। इस अवसर पर रावण दहन होगा। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पर्व को लेकर शहर में धार्मिक आयोजनों की तैयारियां की जा रही हैं।-फोटो 83 : बहादुरगढ में परशुराम मार्ग पर स्थित माता मंदिर। संवाद