शारजाह के पास तेल टैंकर पर ड्रोन हमला: जहाज में सवार सभी 22 भारतीय सुरक्षित; मंत्री सोनोवाल ने क्या बताया?

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केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि शुक्रवार को शारजाह के पास पनामा के ध्वज वाले कच्चे तेल के टैंकर एमटी जेम नंबर 2 पर ड्रोन से हमला किया गया। जहाज पर 22 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार थे। राहत की बात है कि सभी 22 भारतीय सुरक्षित हैं। सोनोवाल ने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जहाज प्रबंधन कंपनी से संपर्क किया जा रहा है।