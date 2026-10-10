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शारजाह के पास तेल टैंकर पर ड्रोन हमला: जहाज में सवार सभी 22 भारतीय सुरक्षित; मंत्री सोनोवाल ने क्या बताया?

Sat, 10 Oct 2026 05:23 AM IST
निर्मल कांत वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: निर्मल कांत Updated Sat, 10 Oct 2026 05:23 AM IST
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sharjah drone attack panama oil tanker indian sailors safe Union Minister Sarbananda Sonowal
तेल टैंकर में आग। (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : Video Screengrab
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि शुक्रवार को शारजाह के पास पनामा के ध्वज वाले कच्चे तेल के टैंकर एमटी जेम नंबर 2 पर ड्रोन से हमला किया गया। जहाज पर 22 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार थे। राहत की बात है कि सभी 22 भारतीय सुरक्षित हैं। सोनोवाल ने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जहाज प्रबंधन कंपनी से संपर्क किया जा रहा है।
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