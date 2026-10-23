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Hindi News ›   City & states ›   Poster and essay competition at Nehru College; Divyanshi and Nisha emerge victorious

नेहरू कॉलेज में पोस्टर और निबंध प्रतियोगिता, दिव्यांशी व निशा ने मारी बाजी

Fri, 23 Oct 2026 02:44 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 02:44 AM IST
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Poster and essay competition at Nehru College; Divyanshi and Nisha emerge victorious
22jjrp02- राजकीय स्नातकोत्तर नेहरू महाविद्यालय में आयोजित प्रतियोगिता के विजेता स्टाफ के साथ। स
झज्जर। राजकीय स्नातकोत्तर नेहरू कॉलेज में आयोजित पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में बीएससी द्वितीय वर्ष की दिव्यांशी और निबंध लेखन प्रतियोगिता में एमए हिंदी प्रथम वर्ष की निशा ने पहला स्थान प्राप्त किया।
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गणित विभागाध्यक्ष डॉ. संदीप और हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. कुलदीप के संयोजन में दोनों प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। पोस्टर प्रतियोगिता में बीएससी तृतीय वर्ष की अर्चना ने दूसरा और इसी कक्षा की सुषमा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं, निबंध प्रतियोगिता में बीए प्रथम वर्ष की प्रिया दूसरे और एमए हिंदी प्रथम वर्ष की अंजू तीसरे स्थान पर रहीं।
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पोस्टर प्रतियोगिता का मूल्यांकन डॉ. प्रताप फलसवाल, राकेश पसरीजा और डॉ. प्रवीण गुलिया ने किया। निबंध प्रतियोगिता के निर्णायक हिंदी प्राध्यापक शिवशंकर, अनुपमा और सुदेश कुमारी रहे।
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कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दलबीर सिंह ने विजेताओं का उत्साहवर्धन किया और उन्हें प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रो. पुष्पेंद्र काद्यान, शमशेर सिंह, डॉ. जयभगवान, डॉ. सुरजीत, डॉ. जीनम, सुरेंद्र कुमार और डॉ. मोनू कुमारी मौजूद रहे।
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