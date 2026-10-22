टाइगर श्रॉफ वायरल वीडियो: अभिनेता ने दिखाए चोट के निशान, टीम ने शेयर किया वीडियो; देखकर दहल उठेगा दिल
- बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर 18 अक्तूबर को फायरिंग की घटना हुई थी।
- अब टाइगर की टीम ने एक वीडियो शेयर किया है।
- वीडियो में टाइगर के शरीर पर चोट और निशान दिखाई दे रहे हैं।
विस्तार
टीम ने शेयर किया चोट का वीडियो
टाइगर की टीम ने इस वीडियो के जरिए उस हमले के बाद अभिनेता को लगी चोटों की झलक दिखाई है। साथ ही, टीम ने इस जानलेवा स्थिति में टाइगर की जान सुरक्षित रहने पर भगवान का शुक्रिया भी अदा किया। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, ‘भगवान दयालु हैं।’
यह पोस्ट उन सोशल मीडिया यूजर्स को जवाब देने के लिए शेयर की गई लगती है, जो टाइगर श्रॉफ की चोटों पर सवाल उठा रहे थे। दरअसल, अभिनेता की गंभीर चोटों और पट्टियों वाली तस्वीरें वायरल होने के महज दो दिन बाद उनकी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थीं, जिनमें उनकी त्वचा पर चोट के निशान दिखाई नहीं दे रहे थे। इसके बाद कुछ लोगों ने चोटों की असलियत पर सवाल उठाए।
देखें वीडियो-
फायरिंग मामले में अबतक कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गुरुवार को टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में चार अन्य आरोपियों मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट में पेशी हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपियों को 26 अक्तूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है।
हालांकि पुलिस ने 31 अक्तूबर तक हिरासत में रखने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने पुलिस को 26 तारीख तक का समय दिया है।
इससे पहले बुधवार को 3 मुख्य आरोपियों की पेशी हुई थी, जिसके बाद उन्हें भी 31 अक्तूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है, जहां उनसे आगे की पूछताछ की जाएगी।
- यह घटना 18 अक्तूबर को शाम करीब सात बजे मुंबई के जुहू इलाके में हुई थी।
- उस समय टाइगर श्रॉफ एक फुटबॉल क्लब से निकल रहे थे।
- इसी दौरान उनकी कार पर फायरिंग की गई।
- इस घटना में अभिनेता सुरक्षित बच गए, जबकि उनके ड्राइवर को चोटें आई थीं।
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