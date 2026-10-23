फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Plastic scrap being burnt at night in Mukundpur

मुकुंदपुर में रात को जलाया जा रहा प्लास्टिक स्क्रैप

Fri, 23 Oct 2026 02:49 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 02:49 AM IST
विज्ञापन
बहादुरगढ़। गांव मुकुंदपुर में रात के समय प्लास्टिक स्क्रैप जलाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शिकायत के बावजूद संबंधित विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने प्रशासन से जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
विज्ञापन

ग्रामीण जितेंद्र छिकारा और कुलदीप छिकारा ने बताया कि स्क्रैप जलाने से निकलने वाला धुआं वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। बुधवार रात जितेंद्र ने स्क्रैप जलाने का वीडियो भी प्रसारित किया।
विज्ञापन

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. सुनील श्योराण ने कहा कि उन्हें इस संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

गौरतलब है कि इससे पहले प्रशासन ने कानौंदा और लडरावण में प्रदूषण फैलाने वाली नौ अवैध भट्ठियों को ध्वस्त किया था। ग्रामीणों ने मुकुंदपुर में भी ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है।
फोटो-53: मुकुंदपुर के खेतों में जलाया जा रहा कूड़ा। स्रोत वायरल वीडियो
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed