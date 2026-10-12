एशियन मास्टर्स स्विमिंग चैंपियनशिप में पदमपाल ने जीता रजत

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हरियाणा तैराकी संघ के महासचिव अनिल खत्री, कोच साई जाधव, साथी प्रशिक्षकों और एकेडमी सदस्यों ने पदमपाल को बधाई दी। अनिल खत्री ने कहा कि पदमपाल एक उत्कृष्ट तैराक होने के साथ-साथ अच्छे प्रशिक्षक भी हैं।पदमपाल एकेडमी में युवा और जूनियर तैराकों को प्रशिक्षण देते हैं। अनिल खत्री ने कहा कि हरियाणा में बेहतर तैराक तैयार करने में अनुभवी प्रशिक्षकों की अहम भूमिका है। इस अवसर पर अनिल खत्री उर्फ हनुमान, अनिवासी भारतीय अनिल शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।फोटो-63: एशियन मास्टर्स स्विमिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले तैराकी कोच पदमपाल। स्रोत एकेडमी