फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Padampal wins silver at Asian Masters Swimming Championships.

एशियन मास्टर्स स्विमिंग चैंपियनशिप में पदमपाल ने जीता रजत

Mon, 12 Oct 2026 03:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
Padampal wins silver at Asian Masters Swimming Championships.
फोटो-63: एशियन मास्टर्स स्विमिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले तैराकी कोच पदमपाल। स्रोत एके
बहादुरगढ़। एचएल सिटी स्थित चैंपियंस एक्वेटिक एकेडमी के तैराकी कोच पदमपाल ने दूसरी एशियन मास्टर्स स्विमिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। उन्होंने चार गुणा 50 मीटर मेडले रिले स्पर्धा में यह उपलब्धि हासिल की। एकेडमी लौटने पर उनका फूल-मालाओं से स्वागत किया गया।
विज्ञापन

हरियाणा तैराकी संघ के महासचिव अनिल खत्री, कोच साई जाधव, साथी प्रशिक्षकों और एकेडमी सदस्यों ने पदमपाल को बधाई दी। अनिल खत्री ने कहा कि पदमपाल एक उत्कृष्ट तैराक होने के साथ-साथ अच्छे प्रशिक्षक भी हैं।
विज्ञापन

पदमपाल एकेडमी में युवा और जूनियर तैराकों को प्रशिक्षण देते हैं। अनिल खत्री ने कहा कि हरियाणा में बेहतर तैराक तैयार करने में अनुभवी प्रशिक्षकों की अहम भूमिका है। इस अवसर पर अनिल खत्री उर्फ हनुमान, अनिवासी भारतीय अनिल शर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

फोटो-63: एशियन मास्टर्स स्विमिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले तैराकी कोच पदमपाल। स्रोत एकेडमी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed