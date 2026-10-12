Navratri 2026 Day 2: शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। इस वर्ष 12 अक्टूबर, सोमवार को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। देवी का यह स्वरूप तप, त्याग, साधना और आत्मसंयम का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों को धैर्य, मानसिक शांति और मुश्किल परिस्थितियों में डटे रहने की प्रेरणा मिलती है। आइए जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप, पूजा विधि, प्रिय फूल, भोग, मंत्र और शुभ रंग।
आज नवरात्रि के दूसरे दिन करें मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, जानें पूजन विधि, प्रिय भोग, मंत्र और आरती
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Mon, 12 Oct 2026 06:24 AM IST
सार
Navratri Day 2 2026: शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन देवी को प्रिय भोग अर्पित करने और मंत्र जाप करने का विशेष महत्व माना जाता है। आइए जानते हैं मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, भोग, मंत्र और पूजा के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
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