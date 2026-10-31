मेगा जॉब फेयर में 470 से अधिक युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र

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कार्यक्रम में पूर्व मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि युवाओं को दृढ़ संकल्प और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बदलते समय में हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल के साथ मार्केटिंग स्किल सीखना भी जरूरी है।संस्थान के प्राचार्य संदीप अहलावत ने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। जॉब फेयर में हीरो मोटोकॉर्प, पैनासोनिक, एचएनजी ग्लास, ट्राइकोलाइट, ल्यूमैक्स, एजटेक, पुखराज हेल्थ केयर और सुब्रोस सहित 34 कंपनियों ने भागीदारी की।जिला परिषद चेयरमैन कप्तान बिरधाना ने कहा कि औद्योगिक प्रशिक्षण से युवा नौकरी के साथ स्वरोजगार भी अपना सकते हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष विकास वाल्मीकि ने युवाओं को बदलती तकनीक के अनुसार अपने कौशल को अपडेट रखने की सलाह दी। वरिष्ठ भाजपा नेता संजय कबलाना ने भी कौशल आधारित प्रशिक्षण को रोजगार का बेहतर माध्यम बताया।इस अवसर पर जिला परिषद के सीईओ मनीष फौगाट, भाजपा नेता मनीष बंसल, जिला रोजगार अधिकारी धर्मेंद्र मलिक और अनिल दलाल मौजूद रहे।