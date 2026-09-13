नवनियुक्त बार प्रधान विक्रम छिल्लर स्वागत किया

बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ बार एसोसिएशन के नवनियुक्त प्रधान एवं एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता विक्रम सिंह छिल्लर का सेक्टर-2 स्थित भाजपा नेता एवं विधानसभा संयोजक दिनेश कौशिक के कार्यालय में पहुंचने पर स्वागत किया गया। दिनेश कौशिक ने कहा कि बहादुरगढ़ बार एसोसिएशन शहर की एक महत्वपूर्ण संस्था है और अधिवक्ता समाज के लोगों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।इस मौके पर उपप्रधान संजय कुमार, पूर्व उप-प्रधान संदीप गुलिया, अधिवक्ता जितेंद्र दलाल, अधिवक्ता कार्तिक खंडेलवाल, जिला उपाध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ योगेंद्र शर्मा, अधिवक्ता नकुल कौशिक, अधिवक्ता अमित कुमार, अधिवक्ता पवन पांचाल, अधिवक्ता अश्वनी ठाकुुर, अधिवक्ता हेमंत वशिष्ठ तथा अधिवक्ता धनंजय राठी आदि मौजूद रहे।