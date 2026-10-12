फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   MLA organized a community feast on his father's birth anniversary.

पिता की जयंती पर विधायक ने लगाया भंडारा

Mon, 12 Oct 2026 02:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:59 AM IST
विज्ञापन
MLA organized a community feast on his father's birth anniversary.
फोटो-62: भंडारे में लोगों को प्रसाद वितरित करते विधायक राजेश जून। स्रोत पार्टी
बहादुरगढ़। विधायक राजेश जून ने अपने पिता स्वर्गीय भूप सिंह जून की जयंती पर आरजे अस्पताल के बाहर भंडारा लगाया। इसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर राजेश जून ने अपने कार्यालय में पिता की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
विज्ञापन

राजेश जून ने पिता के जीवन मूल्यों और समाजसेवा के प्रति उनके समर्पण को याद किया। उन्होंने कहा कि माता-पिता के संस्कार और आदर्श जीवन को सही दिशा दिखाते हैं। पिता के बताए मार्ग पर चलकर जरूरतमंदों की सहायता करना।
विज्ञापन

फोटो-62: भंडारे में लोगों को प्रसाद वितरित करते विधायक राजेश जून। स्रोत पार्टी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed