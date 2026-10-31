कार्तिक कथा श्रवण से मन को मिलती है शांति

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झज्जर। सिद्ध बाबा कांशीगिरि महाराज मंदिर परिसर में महिला संकीर्तन मंडली की ओर से आयोजित दूसरी कार्तिक मास की कथा में कथा वाचक पंडित पवन कौशिक ने कार्तिक मास के धार्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मान्यता के अनुसार इसी महीने में कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। उनके पराक्रम के सम्मान में इस महीने का नाम कार्तिक पड़ा। उन्होंने कहा कि कार्तिक मास में धार्मिक कथाओं का श्रवण करना पुण्यदायी माना जाता है। इससे मन को शांति मिलती हैै। महिला संकीर्तन मंडली की संतोष हंस, रोजी नारंग और इंदू भूगड़ा ने ‘’हरि हरि तुलसी गोरी गोरी राधा, बांट लिया दोनों ने श्याम आधा-आधा’’ भजन प्रस्तुत किया। मौके पर प्रधान सुधांशु हंस, रमेश लखेरा, नारायणी सरदाना, शीला देवी चुघ व अन्य मौजूद रहे। संवाद