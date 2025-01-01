Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   JJP to sound a clarion call in Mahendragarh on

जेजेपी 6 दिसंबर को महेंद्रगढ़ में भरेगी हुंकार: उपेंद्र

Wed, 11 Nov 2026 12:55 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:55 AM IST
विज्ञापन
JJP to sound a clarion call in Mahendragarh on
10jjrp03- जजपा कार्यालय में आयोजित बैठक को संबो​धित करते पार्टी नेता। स्रोत : पार्टी - फोटो : Archive
जननायक जनता पार्टी की आगामी 6 दिसंबर को जिला महेंद्रगढ़ में आयोजित होने वाली रैली की तैयारियों को लेकर पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की बैठक हुई।
विज्ञापन

बैठक में रैली को ऐतिहासिक और सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार की गई और जिले के प्रत्येक गांव और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गईं।
जिला अध्यक्ष अजय गुलिया ने कहा कि जननायक जनता पार्टी 6 दिसंबर को महेंद्रगढ़ में रैली के माध्यम से अपनी ताकत और जनसमर्थन का परिचय देगी। जिले से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पूरे जोश और उत्साह के साथ रैली में पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि जेजेपी का संगठन लगातार मजबूत हो रहा है और पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर जनता के बीच अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी। जिला प्रभारी उपेंद्र कादियान ने कहा कि 6 दिसंबर को जिले से हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता महेंद्रगढ़ रैली में पहुंचेंगे। इसके लिए गांव-गांव जाकर कार्यकर्ताओं और आमजन को रैली का निमंत्रण दिया जाएगा। पूर्व विधायक रमेश खटक ने कहा कि जननायक जनता पार्टी की विचारधारा आम आदमी, किसान, मजदूर, युवा और कमेरे वर्ग के अधिकारों की लड़ाई से जुड़ी हुई है। पार्टी का उद्देश्य सत्ता की राजनीति नहीं बल्कि जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाना है। उन्होंने पार्टी की नीतियों और विचारधारा को घर-घर तक पहुंचाने का आह्वान किया।
विज्ञापन

पूर्व जिला परिषद चेयरमैन राज सिंह दहिया ने कहा कि प्रदेश की जनता आज अनेक समस्याओं से जूझ रही है। जिला प्रवक्ता डॉ. विकास पाराशर ने कहा कि जननायक जनता पार्टी स्व. देवीलाल की जनकल्याणकारी नीतियों और स्व. ओमप्रकाश चौटाला के संघर्ष, अनुशासन और संगठनात्मक आदर्शों पर चलते हुए जनता के बीच जाएगी। इस मौके पर मिंटू ठेकेदार, संदीप अहलवात, बलवान हसनपुर, राजू दलाल, नसीब भारतीय, राम दहिया, नसीब सोनू, सविन पंघाल मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed