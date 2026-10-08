कुकड़ोला में पंचायती जमीन से मिट्टी उठाने की जांच पूरी, रिपोर्ट डीसी को सौंपी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 03:03 AM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 03:03 AM IST
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बादली। कुकड़ोला गांव में पंचायती जमीन से मिट्टी उठाने के मामले में गठित जांच कमेटी ने जांच पूरी कर रिपोर्ट जिला उपायुक्त वर्षा खांगवाल को सौंप दी है। अब रिपोर्ट के आधार पर जिला उपायुक्त की ओर से मामले में आगामी निर्णय लिया जाएगा।
उपमंडल अधिकारी विशाल कुमार ने बताया कि पंचायती जमीन से मिट्टी उठाए जाने को लेकर ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त से शिकायत की थी। शिकायत के बाद डीसी ने मामले की जांच के निर्देश दिए थे। इसके तहत पंचायत विभाग, पीडब्ल्यूडी बीएंडआर और खनन विभाग के अधिकारियों ने जांच कर अपनी-अपनी रिपोर्ट तैयार की। सभी रिपोर्ट जिला उपायुक्त को भेज दी गई हैं।
क्या था मामला
ग्रामीणों ने शिकायत में गांव के सरपंच पर पंचायती जमीन से मिट्टी उठवाने का आरोप लगाया था। उनका आरोप था कि मिट्टी का इस्तेमाल ईंट भट्ठे और निजी कार्य के लिए किया गया। शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने विभिन्न विभागों की कमेटी गठित कर मामले की जांच कराई थी। अब जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद ग्रामीणों को प्रशासन के निर्णय का इंतजार है।
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उपमंडल अधिकारी विशाल कुमार ने बताया कि पंचायती जमीन से मिट्टी उठाए जाने को लेकर ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त से शिकायत की थी। शिकायत के बाद डीसी ने मामले की जांच के निर्देश दिए थे। इसके तहत पंचायत विभाग, पीडब्ल्यूडी बीएंडआर और खनन विभाग के अधिकारियों ने जांच कर अपनी-अपनी रिपोर्ट तैयार की। सभी रिपोर्ट जिला उपायुक्त को भेज दी गई हैं।
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क्या था मामला
ग्रामीणों ने शिकायत में गांव के सरपंच पर पंचायती जमीन से मिट्टी उठवाने का आरोप लगाया था। उनका आरोप था कि मिट्टी का इस्तेमाल ईंट भट्ठे और निजी कार्य के लिए किया गया। शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने विभिन्न विभागों की कमेटी गठित कर मामले की जांच कराई थी। अब जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद ग्रामीणों को प्रशासन के निर्णय का इंतजार है।
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