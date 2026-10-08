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Hindi News ›   City & states ›   Inquiry into soil extraction from panchayat land in Kukdola completed; report submitted to the DC.

कुकड़ोला में पंचायती जमीन से मिट्टी उठाने की जांच पूरी, रिपोर्ट डीसी को सौंपी

Thu, 08 Oct 2026 03:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 03:03 AM IST
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बादली। कुकड़ोला गांव में पंचायती जमीन से मिट्टी उठाने के मामले में गठित जांच कमेटी ने जांच पूरी कर रिपोर्ट जिला उपायुक्त वर्षा खांगवाल को सौंप दी है। अब रिपोर्ट के आधार पर जिला उपायुक्त की ओर से मामले में आगामी निर्णय लिया जाएगा।
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उपमंडल अधिकारी विशाल कुमार ने बताया कि पंचायती जमीन से मिट्टी उठाए जाने को लेकर ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त से शिकायत की थी। शिकायत के बाद डीसी ने मामले की जांच के निर्देश दिए थे। इसके तहत पंचायत विभाग, पीडब्ल्यूडी बीएंडआर और खनन विभाग के अधिकारियों ने जांच कर अपनी-अपनी रिपोर्ट तैयार की। सभी रिपोर्ट जिला उपायुक्त को भेज दी गई हैं।
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क्या था मामला
ग्रामीणों ने शिकायत में गांव के सरपंच पर पंचायती जमीन से मिट्टी उठवाने का आरोप लगाया था। उनका आरोप था कि मिट्टी का इस्तेमाल ईंट भट्ठे और निजी कार्य के लिए किया गया। शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने विभिन्न विभागों की कमेटी गठित कर मामले की जांच कराई थी। अब जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद ग्रामीणों को प्रशासन के निर्णय का इंतजार है।
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