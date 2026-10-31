दिवाली पर चांदी के बर्तनों व मूर्तियों-सिक्कों की बढ़ी मांग

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जिले में स्वर्णकार व्यापारियों व दुकानदारों को दिवाली के त्योहार पर सोना-चांदी की खरीदारी में पिछले वर्ष से ज्यादा खरीद होने की उम्मीद है। लोगों की तरफ से अभी सोना-चांदी के भाव में कमी होने की उम्मीद की जा रही है जिस कारण मौजूदा समय में कम लोगों की तरफ से ही सोना-चांदी के सामान की खरीदारी की जा रही है।बर्तन बाजार में फिलहाल दिवाली के लिए कम लोग ही खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। दिवाली त्योहार के नजदीक आते ही धनतेरस व छोटी दिवाली के दिन बर्तनों की खरीदारी में तेजी होने की उम्मीद है।दिल्ली, आगरा व मुंबई से मंगाए जाते हैं सामान : स्वर्णकार व्यापारियों व दुकानदारों की तरफ से दिल्ली, आगरा व मुंबई से सोने-चांदी के सामान मंगवाए जाते हैं। इसके साथ वह खुद भी सामान तैयार करते हैं। दिवाली के लिए स्वर्णकार दुकानदारों की तरफ से अपना एक स्टॉक बनाया गया है। इसके अनुसार ही सामान रखा जा रहा है।