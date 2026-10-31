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Hindi News ›   City & states ›   Increased demand for silver utensils, idols, and coins during Diwali

दिवाली पर चांदी के बर्तनों व मूर्तियों-सिक्कों की बढ़ी मांग

Sat, 31 Oct 2026 02:41 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:41 AM IST
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Increased demand for silver utensils, idols, and coins during Diwali
30jjrp12- झज्जर। बर्तन दुकान में खरीददारी करते। संवाद
झज्जर। दिवाली त्योहार के लिए जिले के लोगों की तरफ से चांदी के बर्तन, मूर्तियां व सिक्के बुक किए जा रहे हैं। फिलहाल सोना-चांदी की खरीदारी में तेजी नहीं है। दिवाली त्योहार के नजदीक आते ही लोगों की तरफ से खरीदारी किए जाने की उम्मीद है।
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जिले में स्वर्णकार व्यापारियों व दुकानदारों को दिवाली के त्योहार पर सोना-चांदी की खरीदारी में पिछले वर्ष से ज्यादा खरीद होने की उम्मीद है। लोगों की तरफ से अभी सोना-चांदी के भाव में कमी होने की उम्मीद की जा रही है जिस कारण मौजूदा समय में कम लोगों की तरफ से ही सोना-चांदी के सामान की खरीदारी की जा रही है।
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बर्तन बाजार में फिलहाल दिवाली के लिए कम लोग ही खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। दिवाली त्योहार के नजदीक आते ही धनतेरस व छोटी दिवाली के दिन बर्तनों की खरीदारी में तेजी होने की उम्मीद है।
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दिल्ली, आगरा व मुंबई से मंगाए जाते हैं सामान : स्वर्णकार व्यापारियों व दुकानदारों की तरफ से दिल्ली, आगरा व मुंबई से सोने-चांदी के सामान मंगवाए जाते हैं। इसके साथ वह खुद भी सामान तैयार करते हैं। दिवाली के लिए स्वर्णकार दुकानदारों की तरफ से अपना एक स्टॉक बनाया गया है। इसके अनुसार ही सामान रखा जा रहा है।

30jjrp12- झज्जर। बर्तन दुकान में खरीददारी करते। संवाद

30jjrp12- झज्जर। बर्तन दुकान में खरीददारी करते। संवाद

30jjrp12- झज्जर। बर्तन दुकान में खरीददारी करते। संवाद

30jjrp12- झज्जर। बर्तन दुकान में खरीददारी करते। संवाद

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