ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं तो पूर्व मतदाता भी भरें फॉर्म-6

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डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 3 नवंबर को इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। एसआईआर-2026 के तहत यह व्यवस्था सभी पात्र नागरिकों पर समान रूप से लागू होगी।डीसी ने बताया कि पूर्व में मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बावजूद फॉर्म-6 भरना गलत घोषणा नहीं माना जाएगा। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) भी इस आधार पर किसी नागरिक के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे।उन्होंने बताया कि जिन पात्र नागरिकों के नाम एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची में भी शामिल नहीं होंगे, उन्हें बाद में आवेदन का अवसर मिलेगा। ऐसे नागरिक अंतिम सूची के प्रकाशन के बाद विशेष अभियान या मतदाता सूची के निरंतर अद्यतन के दौरान फॉर्म-6 भरकर अपना नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।संवाद न्यूज एजेंसीझज्जर। ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं होने पर पहले से मतदाता रहे नागरिकों को भी फॉर्म-6 भरकर नए सिरे से आवेदन करना होगा। ऐसा करने पर उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वर्षा खांगवाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 3 नवंबर को इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। एसआईआर-2026 के तहत यह व्यवस्था सभी पात्र नागरिकों पर समान रूप से लागू होगी।डीसी ने बताया कि पूर्व में मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बावजूद फॉर्म-6 भरना गलत घोषणा नहीं माना जाएगा। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) भी इस आधार पर किसी नागरिक के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे।उन्होंने बताया कि जिन पात्र नागरिकों के नाम एसआईआर की अंतिम मतदाता सूची में भी शामिल नहीं होंगे, उन्हें बाद में आवेदन का अवसर मिलेगा। ऐसे नागरिक अंतिम सूची के प्रकाशन के बाद विशेष अभियान या मतदाता सूची के निरंतर अद्यतन के दौरान फॉर्म-6 भरकर अपना नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।