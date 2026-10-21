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विजयदशमी पर बादली में निकाली सद्भावना रैली

Wed, 21 Oct 2026 02:37 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 02:37 AM IST
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Harmony rally taken out in Badli on Vijayadashami
फोटो 73: आर्य क्षत्रिय सभा की विजयादशमी पर बादली में शौर्य रैली निकालते युवा। (संवाद)
बादली। आर्य क्षत्रिय सभा जनपद की ओर से विजयादशमी पर शौर्य एवं सद्भावना रैली निकाली गई। शुरुआत शस्त्र पूजन और हवन से हुई। रैली के चौक-चौराहों से गुजरने पर व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। आचार्य वीर वसु ने कहा कि शक्ति के साथ विद्या भी जरूरी है। आर्य रामबीर छिक्कारा ने दशहरे को बुराई के अंत और एकजुटता का प्रतीक बताया। राष्ट्रीय अध्यक्ष आर्य वीरेंद्र ने सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण में सभा की भूमिका बताई। संवाद
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