विजयदशमी पर बादली में निकाली सद्भावना रैली
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 02:37 AM IST
Updated Wed, 21 Oct 2026 02:37 AM IST
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बादली। आर्य क्षत्रिय सभा जनपद की ओर से विजयादशमी पर शौर्य एवं सद्भावना रैली निकाली गई। शुरुआत शस्त्र पूजन और हवन से हुई। रैली के चौक-चौराहों से गुजरने पर व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। आचार्य वीर वसु ने कहा कि शक्ति के साथ विद्या भी जरूरी है। आर्य रामबीर छिक्कारा ने दशहरे को बुराई के अंत और एकजुटता का प्रतीक बताया। राष्ट्रीय अध्यक्ष आर्य वीरेंद्र ने सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण में सभा की भूमिका बताई। संवाद
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