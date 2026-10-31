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जीआईएस और आधुनिक तकनीकों से खुल रहे रोजगार के नए अवसर

Sat, 31 Oct 2026 01:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 01:51 AM IST
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GIS and modern technologies are opening up new employment opportunities
-फोटो 90 : कार्यक्रम में मौजूद विद्यार्थी और प्राध्यपकों को संबोधित करते एमडीयू रोहतक के भूगोल
बहादुरगढ़। शहर के राजकीय महिला महाविद्यालय में शुक्रवार को प्लेसमेंट सेल की ओर से भूगोल में कॅरिअर के अवसरों और भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों पर व्याख्यान आयोजित किया गया। इसमें एमडीयू रोहतक के भूगोल विभाग के सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. मेहताब सिंह ने छात्राओं को जीआईएस, गूगल अर्थ और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से रोजगार की संभावनाओं की जानकारी दी।
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प्राचार्य अलका गुलाटी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में डॉ. मेहताब सिंह ने बताया कि आधुनिक तकनीक के विस्तार से भूगोल में कॅरिअर के नए अवसर पैदा हुए हैं। जीआईएस का उपयोग भौगोलिक स्थानों के विश्लेषण, मैपिंग और नेविगेशन के साथ योजना निर्माण में भी किया जाता है।
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उन्होंने बताया कि छात्राएं कार्टोग्राफर, डेमोग्राफर, जीआईएस अधिकारी, प्लानर, शोधकर्ता और प्रोजेक्ट मैनेजर जैसे क्षेत्रों में करिअर बना सकती हैं। इस अवसर पर डॉ. मेहर सिंह, डॉ. मनोज सहित महाविद्यालय का स्टाफ मौजूद रहा।
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-फोटो 90 : कार्यक्रम में मौजूद विद्यार्थी और प्राध्यापकों को संबोधित करते एमडीयू रोहतक के भूगोल विभाग के सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रोफेसर डॉ. मेहताब सिंह। स्रोत कॉलेज



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