श्रद्धा और उल्लास के साथ हुआ गणेश विसर्जन

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बहादुरगढ़। राधे-राधे सत्संग परिवार की ओर से बाबा मोटर्स परिसर में गणेश विसर्जन कार्यक्रम श्रद्धा और उल्लास के साथ आयोजित किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश की पूजा-अर्चना व आरती कर सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। इसके बाद गाजे-बाजे और जयकारों के साथ गणपति प्रतिमा का विधि-विधान से विसर्जन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यातिथि नरेश कौशिक ने श्रद्धालुओं को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं दीं और क्षेत्र में सुख-शांति की कामना की। इस अवसर पर नरेश राठी द्वारा चाल प्रतिष्ठा की गई। आशीष राठी, कृष्णा, स्वाति, दीपांशु, पारुल, तिशा, नारायण पंडित, पार्वती, ध्रुव सहित श्रद्धालु मौजूद रहे। भक्तों ने ‘गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ’ के जयकारे लगाए।