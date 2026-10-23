रिलायंस मेट सिटी में 25 को होगी पहली इंटरनेशनल हाफ मैराथन

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सीईओ मनीष जायसवाल ने बताया कि मैराथन में 21.1 किलोमीटर हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर टाइम्ड रन और पांच किलोमीटर फन रन/वॉक की श्रेणियां होंगी। 21.1 और 10 किलोमीटर रेस के लिए कुल करीब नौ लाख रुपये की पुरस्कार राशि रखी गई है। हाफ मैराथन के महिला और पुरुष वर्ग के विजेताओं को एक-एक लाख रुपये मिलेंगे।हाफ मैराथन सुबह 6:30 बजे शुरू होगी। 10 किलोमीटर रेस सुबह सात बजे और पांच किलोमीटर रेस सुबह 7:30 बजे शुरू होगी। हाफ मैराथन में 18 वर्ष या अधिक उम्र के प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे। 10 किलोमीटर के लिए न्यूनतम उम्र 15 वर्ष और पांच किलोमीटर के लिए 12 वर्ष है। आयोजकों के अनुसार, 23 और 24 अक्तूबर को बीआईबी एक्सपो के दौरान सीमित संख्या में मौके पर पंजीकरण भी होगा।