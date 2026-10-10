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Hindi News ›   City & states ›   FIR registered against 7 for burning plastic waste in Mandothi.

मांडोठी में प्लास्टिक कचरा जलाने पर 7 के खिलाफ एफआईआर

Sat, 10 Oct 2026 03:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 03:14 AM IST
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बहादुरगढ़। गांव मांडोठी में प्लास्टिक और पीवीसी कचरे की अवैध डंपिंग व उसे जलाने के मामले में सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. सुनील श्योराण ने यह कार्रवाई करवाई है।
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डॉ. श्योराण ने बताया कि शिकायत मिलने पर शुक्रवार को टीम ने मौके का निरीक्षण किया। इस दौरान प्लास्टिक एवं पीवीसी कचरे की अवैध डंपिंग और उसे जलाने की गतिविधियां मिलीं। इससे पहले 8 और 9 अक्तूबर की मध्यरात्रि को पुलिस ने छापेमारी कर मामले में कथित रूप से संलिप्त सात लोगों और दो वाहनों को मौके पर पकड़ा था। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली अवैध गतिविधियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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