अंडर-14, 17 और 19 में महिला मुक्केबाजों ने जीते स्वर्ण पदक

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यह चैंपियनशिप पांच दिनों तक चली, जिसमें देशभर से प्रतिभागी खिलाड़ी शामिल हुए। अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग की विभिन्न भार श्रेणियों में मुकाबले हुए। सभी खिलाड़ियों ने शानदार मुक्केबाजी का प्रदर्शन किया। अंडर-14 वर्ग में प्रिशा, सान्या पटेल, प्रियंका, रुजल और मानशी ने स्वर्ण पदक जीते। अंडर-17 वर्ग में नियति खोखर, तमन्ना, तन्वी, सोनिका और निशल शर्मा ने प्रथम स्थान हासिल किया। अंडर-19 वर्ग में निष्ठा तंवर, जिया, कनक, मनप्रीत और प्रिया सहित कई खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। प्रतिभागी स्कूलों की खिलाड़ियों ने कड़ी टक्कर देकर मुकाबलों को रोमांचक बनाया।प्रतियोगिता संस्कार शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष डॉ. महिपाल और विद्यालय की प्राचार्या डॉ. प्रीति गोयल के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। डॉ. महिपाल ने सभी विजेता खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और अभिभावकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसे राष्ट्रीय स्तर के आयोजन खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मंच देते हैं। विद्यालय भविष्य में भी ऐसे आयोजनों की मेजबानी करता रहेगा। इस अवसर पर भारतीय सेना, पुलिस विभाग के अधिकारी और एनसीसी कैडेट्स भी मौजूद रहे।