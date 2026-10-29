फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Tamilnadu ex cm MK Stalin fumes over raids former minister premises said not single party worker intimidated

'रोड शो करें या रेड शो': पूर्व मंत्री के ठिकानों पर छापेमारी के बाद भड़के स्टालिन, कहा- डीएमके इससे नहीं डरती

Thu, 29 Oct 2026 11:36 AM IST
प्रशांत तिवारी एएनआई, चेन्नई
एएनआई, चेन्नई Published by: प्रशांत तिवारी Updated Thu, 29 Oct 2026 11:36 AM IST
सार

एमके स्टालिन ने तमिलनाडु की टीवीके सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि डीएमके के पूर्व मंत्रियों पर छापेमारी राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है। उन्होंने कार्रवाई को त्रिची ईस्ट उपचुनाव से पहले जनता का ध्यान भटकाने और सोशल मीडिया पर प्रचार पाने की कोशिश बताया। 

विज्ञापन
Tamilnadu ex cm MK Stalin fumes over raids former minister premises said not single party worker intimidated
एमके स्टालिन - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

तमिलनाडु में कथित नौकरी घोटाले को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) ने गुरुवार को पूर्व मंत्री और डीएमके नेता केएन नेहरू से जुड़े 25 ठिकानों पर छापेमारी की। मामला नगर प्रशासन एवं जल आपूर्ति (एमएडब्ल्यूएस) विभाग में सरकारी नौकरियां दिलाने के नाम पर कथित तौर पर 634 करोड़ रुपये की रिश्वत वसूलने से जुड़ा है। इन छापों के बाद डीएमके प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य की टीवीके सरकार पर निशाना साधते हुए कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से उठाया गया कदम बताया।
विज्ञापन

हाई कोर्ट के आदेश के बाद जांच तेज
डीवीएसी की यह कार्रवाई मद्रास हाई कोर्ट के निर्देश के बाद दर्ज मामले में की गई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अक्टूबर 2025 में कथित अनियमितताओं से जुड़ी जानकारी राज्य की एजेंसियों को दी थी। इसके बाद मामले की जांच आगे बढ़ी। आरोप हैं कि नेहरू के मंत्री रहते एमएडब्ल्यूएस विभाग में सरकारी पदों पर नियुक्ति के बदले उम्मीदवारों से पैसे लिए गए। जांच एजेंसी अब दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड और भर्ती से जुड़े दूसरे सबूतों की पड़ताल कर रही है, ताकि कथित रिश्वत के लेनदेन का पता लगाया जा सके।

विज्ञापन

नेहरू के घर पर पूछताछ, जुटे डीएमके समर्थक
छापेमारी के दौरान डीवीएसी की टीम ने तिरुचिरापल्ली के थिल्लई नगर स्थित नेहरू के आवास पर उनसे एक घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। टीम में पुलिस उपाधीक्षक हेमा चित्रा और पुलिस निरीक्षक सक्थिवेल व प्रसन्ना वेंकटेश शामिल थे। कार्रवाई की खबर फैलते ही नेहरू के घर के बाहर 200 से ज्यादा डीएमके कार्यकर्ता जुट गए। अधिकारियों की पूछताछ और तलाशी के बीच इलाके में राजनीतिक हलचल बढ़ गई। इससे पहले भी 5 सितंबर को नेहरू के आवास और उनसे जुड़े ठिकानों पर तलाशी ली गई थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट पहुंचे नेहरू, कानूनी लड़ाई जारी
इस कार्रवाई से एक दिन पहले नेहरू ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल की थी। उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के 26 अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें प्राथमिकी दर्ज किए जाने के खिलाफ उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई थी। इससे पहले हाई कोर्ट ने मामले की जांच के निर्देश दिए थे। हालांकि, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, अदालत ने बाद में सतर्कता एजेंसी की आगे की कार्रवाई और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही पर अंतरिम रोक भी लगाई थी। ऐसे में मामले की कानूनी स्थिति और अदालत के आदेशों के दायरे पर आगे की सुनवाई अहम होगी।

'चुनाव के लिए हो रही 'रेडशो' की राजनीति'
छापेमारी पर प्रतिक्रिया देते हुए स्टालिन ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और उनकी टीवीके सरकार पर तीखा हमला बोला। सोशल मीडिया मंच एक्स पर उन्होंने आरोप लगाया कि तिरुचिरापल्ली ईस्ट उपचुनाव से पहले ये छापे प्रचार और सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने कार्रवाई को 'रेडशो' बताते हुए कहा कि इससे जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाने की कोशिश की जा रही है।



ये भी पढ़ें: एमएलसी चुनाव: कांग्रेस का पीएम पर तंज- प्रवचनमंत्री को आत्मविश्लेषण की जरूरत; पूछा- वाराणसी-नागपुर कैसे हारे?

टीवीके को बताया 'वॉशिंग मशीन'
स्टालिन ने टीवीके को 'तमिलनाडु ब्रांच वॉशिंग मशीन' बताते हुए आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी भ्रष्ट लोगों को अपने साथ शामिल कर रही है, जबकि पूर्व डीएमके मंत्रियों को चुन-चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने इसे 'वेत्री वेंडेटा पॉलिटिक्स' करार दिया। स्टालिन ने राज्य में कानून-व्यवस्था, महंगाई और प्रशासन को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि डीएमके इन कार्रवाइयों से डरने वाली नहीं है और सरकार की नीतियों को जनता के सामने उजागर करती रहेगी। दूसरी ओर, 634 करोड़ रुपये के कथित घोटाले की जांच और अदालत में चल रही कानूनी लड़ाई पर अब सबकी नजरें टिकी हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed