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पश्चिम एशिया संघर्ष: अमेरिका के संभावित हमलों के बीच खामेनेई ने दिया क्या संदेश? पेजेश्कियान ने कही ये बात

Thu, 29 Oct 2026 11:29 AM IST
देवेश त्रिपाठी एएनआई, तेहरान
एएनआई, तेहरान Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Thu, 29 Oct 2026 11:29 AM IST
सार

ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने क्षेत्र में जारी 'न युद्ध, न शांति' की स्थिति समाप्त करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि सरकार इस निर्देश को लागू करने के लिए पूरी क्षमता से काम करेगी। कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय तैयारियों, बाहरी खतरों और प्रतिबंधों से निपटने पर चर्चा हुई।

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पश्चिम एशिया संघर्ष - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद मोजतबा खामेनेई ने क्षेत्र में जारी 'न युद्ध, न शांति' की स्थिति को समाप्त करने का आह्वान किया है। वहीं, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि सरकार सर्वोच्च नेता के निर्देश को लागू करने के लिए पूरी क्षमता के साथ काम करेगी। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब अमेरिका की ओर से ईरान पर नए हमलों की आशंका जताई जा रही है और दोनों देशों के बीच बातचीत बहाल करने की कोशिशें भी जारी हैं।
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ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना के मुताबिक, बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में देश के मौजूदा हालात, राष्ट्रीय मजबूती बढ़ाने और बाहरी खतरों से निपटने के तरीकों पर चर्चा हुई।
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राष्ट्रपति ने सभी विभागों को सतर्क रहने को कहा
राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने उभरती परिस्थितियों का सामना करने के लिए लगातार तैयार रहने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने मंत्रियों और कार्यकारी विभागों के प्रमुखों तथा उपप्रमुखों से उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने और राष्ट्रीय शक्ति मजबूत करने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को जरूरतों के मुताबिक पूरी तैयारी रखनी चाहिए और अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए मौजूदा क्षमताओं का इस्तेमाल करना चाहिए।
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पेजेश्कियान ने प्रतिबंधों और बाहरी दबाव का सामना करने के लिए देश की मजबूती बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि दुश्मनों को यह नहीं सोचना चाहिए कि वे ईरानी जनता की इच्छाशक्ति को कमजोर कर सकते हैं या देश को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर सकते हैं।

कतर और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों से बातचीत पर भी चर्चा
कैबिनेट बैठक के दौरान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कूटनीतिक गतिविधियों और क्षेत्रीय बातचीत पर रिपोर्ट पेश की। इसमें कतर के एक प्रतिनिधिमंडल और पाकिस्तान के सेना प्रमुख की यात्राओं के दौरान हुई चर्चाओं का भी जिक्र किया गया।

अमेरिका ने ईरान के वरिष्ठ नेता तक पहुंचाया संदेश
वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने शांति वार्ता दोबारा शुरू करने की कोशिश के तहत ईरान के वरिष्ठ नेता मोहसेन रेजाई तक सीधा संदेश पहुंचाया है। रेजाई ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव हैं और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पूर्व कमांडर रह चुके हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर भेजे गए इस पत्र का उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत के लिए कोई ढांचा तैयार किया जा सकता है। रिपोर्ट में इस घटनाक्रम से परिचित एक व्यक्ति के हवाले से यह जानकारी दी गई है।

क्षेत्र में तनाव के बीच बातचीत की कोशिशें
ईरान के रुख में आए बदलाव के बीच पश्चिम एशिया में तनाव बना हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में तीन नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव और इस्राइल में अगली सरकार को लेकर अनिश्चितता के बीच अमेरिकी कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।


ऐसे माहौल में ईरान के सर्वोच्च नेता का 'न युद्ध, न शांति' की स्थिति समाप्त करने का आह्वान और अमेरिका की ओर से बातचीत का रास्ता तलाशने की कोशिशें क्षेत्रीय घटनाक्रम को लेकर महत्वपूर्ण हैं।
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