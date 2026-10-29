फिलीपींस में गूंजा ऑपरेशन सिंदूर: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दो टूक- आतंकवाद को जड़ से मिटाना हमारा संकल्प

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को फिलीपींस के सेबू में आयोजित ADMM-प्लस फोरम में आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद को जड़ से खत्म करने और क्षेत्र में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भी सख्त संदेश दिया और कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर प्रयास करने होंगे।

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