फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Extension lecture on financial markets organized at Nehru College

नेहरू कॉलेज में वित्तीय बाजारों पर विस्तार व्याख्यान का आयोजन

Sat, 31 Oct 2026 02:38 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:38 AM IST
विज्ञापन
झज्जर। राजकीय स्नातकोत्तर नेहरू कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग की ओर से भारत में वित्तीय बाजार: उभरते रुझान, अवसर और चुनौतियां विषय पर विस्तार व्याख्यान आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों को शेयर बाजार, ट्रेडिंग की प्रक्रिया और डिजिटल माध्यमों से निवेश के अवसरों की जानकारी दी गई।
विज्ञापन

मुख्य वक्ता वाणिज्य प्राध्यापक दीपक ने स्टॉक एवं शेयर की अवधारणा, ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध डिजिटल एप और इसकी प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाया। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक के विकास से आम लोगों की वित्तीय बाजारों तक पहुंच आसान हुई है।
विज्ञापन

अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ. सोनी ने कहा कि वित्तीय बाजार बचत को निवेश में बदलकर आर्थिक विकास को गति देते हैं। ये देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर प्राध्यापक विप्लव शर्मा, प्रियंका और अंजू मौजूद रहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed