खुले में ठोस कचरा न जलाएं : डीसी

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डीसी ने घरों, दुकानों और संस्थानों में गीले व सूखे कचरे को अलग रखने की सलाह दी। उन्होंने प्लास्टिक सहित अन्य कचरे का उचित निस्तारण करने और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

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झज्जर। डीसी वर्षा खांगवाल ने लोगों से खुले में ठोस कचरा नहीं जलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है और सांस संबंधी बीमारियों का खतरा रहता है। इसका धुआं बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के स्वास्थ्य को अधिक प्रभावित करता है।