धूमधाम से मनाई दिवाली, दीयों व लड़ियों से घर हुआ रोशन

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दिवाली के त्योहार पर भी बाजार में लोगों की भीड़ रही। इस दौरान अलग-अलग दुकानों से लोगों ने कलेंडर, लक्ष्मी-गणेश की तस्वीर, मूर्तियों व अन्य सामानों की जमकर खरीददारी की गई। वहीं, दिवाली की पूजा करने के बाद रात को लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। आसमान में पटाखों की रोशनी व आवाज गूंजती रही। रविवार सुबह से ही आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया था, जो देर रात तक जारी रहा। शहर के मुख्य बाजार में पूरा दिन लोगों ने खरीददारी की, जिसके चलते लोगों की काफी भीड़ बाजार में उमड़ी हुई थी। बाजार में बडे़ वाहनों के घुसने के कारण जाम की स्थिति भी बनी रही। हालांकि पुलिस कर्मी जाम को खुलवाने में लगे रहे। रविवार को दिवाली के त्योहार पर सुबह के समय लोगों ने घरों की साफ-सफाई की और रंगों से डिजाइन तैयार किए। इसके बाद रात को दिवाली की पूजा किए जाने के बाद मिठाईयों से मुंह मीठा किया। दिवाली पर पूजा के दौरान लक्ष्मी-गणेश की आरती भी गाई गई। इसके बाद सोमवार को सुबह के समय अलग-अलग जगहों पर विश्वकर्मा-डे पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विश्वकर्म भगवान की पूजा की गई। इस दौरान अलग-अलग कार्य करने वाले लोगों की तरफ से अपने-अपने सामानों की पूजा की गई।गोवर्धन व अन्नकूट की चली तैयारियांजिले में सोमवार को लोगों ने गोवर्धन व अन्नकूट के प्रसाद की तैयारियां की। मंगलवार को गोवर्धन का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके अलावा मंगलवार को अलग-अलग मंदिरों व कई स्थानों पर अन्नकूट का प्रसाद भी लोगों को वितरित किया जाएगा। अन्नकूट का प्रसाद लेने के लिए आज कई मंदिरों में लोगों की भीड़ रहेगी।