मांगों के समर्थन में उतरी दिल्ली नगर निगम की यूनियन

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बहादुरगढ़। नगर परिषद से हटाए गए सफाई कर्मचारियों को दोबारा काम पर रखने और उनका रोजगार बंद नहीं करने की मांग को दिल्ली नगर निगम सर्व कर्मचारी भारतीय लोकहित मोर्चा (इंटक) ने समर्थन दिया है। मोर्चा पदाधिकारियों ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की मांगें जायज हैं और संगठन उनके साथ खड़ा है। उन्होंने कर्मचारियों को हटाने की कार्रवाई को अनुचित बताते हुए प्रशासन से सभी हटाए गए कर्मचारियों को फिर से काम पर रखने की मांग की।