जिले में 15,000 से अधिक अवैध कनेक्शन, विभाग का अभियान जारी

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विभाग की टीमें शहर के विभिन्न मोहल्लों में जाकर उपभोक्ताओं को जागरूक कर रही हैं। वे मौके पर ही आवश्यक दस्तावेज लेकर फाइलें तैयार कर रही हैं। मंगलवार को उपमंडल अभियंता मुकेश कुमार और जेई नरेश चंदेल की अगुवाई में मोहल्ला सालमपुरा में विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान 50 से अधिक घरों का सर्वे और कनेक्शन वैधीकरण संबंधी कार्रवाई की गई। मुकेश कुमार ने शहरवासियों से अपील की कि वे इस सुविधा का लाभ उठाएं और अपने कनेक्शन समय रहते वैध करवाएं।ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण पर जोरजिला सलाहकार मंगतू राम सरस्वा ने बताया कि विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेयजल की बर्बादी रोकने के लिए जागरूकता एवं नोटिस अभियान चला रहा है। उन्होंने उपभोक्ताओं से पानी की प्रत्येक बूंद बचाने की अपील की। सरस्वा ने कहा कि पेयजल कनेक्शन पर टूंटी का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करें और पानी व्यर्थ न बहने दें। विभाग की टीमें लगातार अवैध कनेक्शनों को वैध करने के लिए प्रयासरत हैं।अटेली में पेयजल के 88 तथा सीवर के 167 कनेक्शन वैध किए गए।कनीना में पेयजल के 80 तथा सीवर के 269 कनेक्शन वैध किए गए।महेंद्रगढ़ में पेयजल के 135 तथा सीवर के 532 कनेक्शन वैध किए गए।नांगल चौधरी में पेयजल के 279 तथा सीवर के 623 कनेक्शन वैध किए गए।नारनौल में पेयजल के 215 तथा सीवर के 387 कनेक्शन वैध किए गए।