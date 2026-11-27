निपुण मिशन के तहत बच्चों ने मनाया संविधान दिवस
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:21 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:21 AM IST
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जींद। निपुण मिशन के तहत जिले में विद्यार्थियों ने वीरवार को संविधान दिवस उत्साह के साथ मनाया। इस दौरान ड्रॉइंग, पेंटिंग, भाषण और प्रदर्शनी सहित विभिन्न गतिविधियां करवाई गईं। विद्यार्थियों ने रचनात्मक प्रतिभा दिखाने के साथ संविधान के मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों की जानकारी हासिल की।
ड्रॉइंग और पेंटिंग प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय एकता, समानता, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े चित्र बनाए। भाषण प्रतियोगिता में संविधान के महत्व और संविधान निर्माताओं के योगदान पर विचार रखे। प्रदर्शनी में शैक्षणिक सामग्री के माध्यम से संविधान संबंधी जानकारी साझा की गई। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पहला कदम फाउंडेशन के राष्ट्रीय संरक्षक रमेश चंद्र शर्मा ने पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा कि बच्चों की प्रतिभा पहचानकर उन्हें उचित अवसर और प्रोत्साहन देना जरूरी है।
वर्जन
निपुण मिशन का उद्देश्य बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की दक्षताएं विकसित करना है। रचनात्मक गतिविधियां उनके सर्वांगीण विकास में सहायक हैं। पहला कदम फाउंडेशन शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास कर रहा है। संविधान दिवस जैसी गतिविधियों से बच्चों में न्याय, समानता, स्वतंत्रता और आपसी सम्मान के प्रति समझ विकसित होती है।
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--राजेश वशिष्ठ, जिला समन्वयक एफएलएन, जींद
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ड्रॉइंग और पेंटिंग प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय एकता, समानता, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े चित्र बनाए। भाषण प्रतियोगिता में संविधान के महत्व और संविधान निर्माताओं के योगदान पर विचार रखे। प्रदर्शनी में शैक्षणिक सामग्री के माध्यम से संविधान संबंधी जानकारी साझा की गई। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पहला कदम फाउंडेशन के राष्ट्रीय संरक्षक रमेश चंद्र शर्मा ने पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा कि बच्चों की प्रतिभा पहचानकर उन्हें उचित अवसर और प्रोत्साहन देना जरूरी है।
विज्ञापन
वर्जन
निपुण मिशन का उद्देश्य बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की दक्षताएं विकसित करना है। रचनात्मक गतिविधियां उनके सर्वांगीण विकास में सहायक हैं। पहला कदम फाउंडेशन शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास कर रहा है। संविधान दिवस जैसी गतिविधियों से बच्चों में न्याय, समानता, स्वतंत्रता और आपसी सम्मान के प्रति समझ विकसित होती है।
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