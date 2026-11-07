देवरिया: जनगणना 2027 के दूसरे चरण का प्रचार शुरू, 16 नवंबर से 30 नवंबर तक कर सकेंगे स्वगणना

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जनगणना के दूसरे चरण में 16 से 30 नवंबर तक स्वगणना की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक जनगणना का कार्य कराया जाएगा। स्वगणना के माध्यम से लोग निर्धारित अवधि में स्वयं अपनी और परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनगणना कर्मी घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे।कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने जनगणना के महत्व और इसकी प्रक्रिया के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर दिया। नगर पालिका के वाहनों के माध्यम से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को जागरूक किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इस प्रक्रिया में भाग लें और निर्धारित समय में अपनी जानकारी उपलब्ध करा सकें।इस दौरान नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी संजय कुमार तिवारी, सफाई निरीक्षक श्रद्धानन्द, वाहन प्रभारी जय प्रकाश यादव, जनगणना सहायक अभिषेक कुमार शाही, जनगणना तकनीकी सहायक राजेश कुमार सिंह, विमलेश मणि त्रिपाठी सहित नगर पालिका के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।