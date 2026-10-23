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शिविर में पीपीपी और पेंशन से जुड़े मामले पहुंचे

Fri, 23 Oct 2026 02:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 02:47 AM IST
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Cases related to PPP and pensions were brought up at the camp.
22jjrp04- बेरी में आयोजित समाधान ​शिविर में समस्याएं सुनती एसडीएम रेणुका नांदल। स्रोत : प्रचार 
झज्जर। एडीसी जगनिवास ने सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित समाधान शिविर में नागरिकों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतों की गंभीरता से जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान परिवार पहचान पत्र, आयुष्मान कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और पुलिस विभाग से जुड़े मामले सामने आए। कुछ मामलों में मौके पर ही आवश्यक समाधान सुनिश्चित किया गया।
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एडीसी ने कहा कि प्रत्येक सोमवार और वीरवार को आयोजित होने वाले समाधान शिविरों का उद्देश्य नागरिकों को समस्याओं के समाधान के लिए सरल और प्रभावी माध्यम उपलब्ध कराना है।
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बेरी में प्राथमिकता के आधार पर शिकायतों ते निपटान के निर्देश
बेरी। उपमंडल प्रशासन की ओर से वीरवार को आयोजित समाधान शिविर में एसडीएम रेणुका नांदल ने नागरिकों की शिकायतें सुनीं। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए अधिकारी गंभीरता से कार्रवाई करें।
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शिविर में बिजली, पेयजल, सड़क, राजस्व, पंचायत भूमि, अवैध कब्जों, बीपीएल एवं राशन कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, परिवार पहचान पत्र और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुईं।
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