बेरी-गोच्छी मार्ग पर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार, सास-बहू की मौत

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बेरी/झज्जर। बेरी-गोच्छी मार्ग पर नहर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में मंगलवार को सोनीपत के गोहाना स्थित ठस्का म्हारा गांव निवासी सास-बहू की मौत हो गई। कार में सवार एक परिवार के सदस्य माता भीमेश्वरी देवी के दर्शन करने के लिए बेरी आ रहे थे। इसी दौरान उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई।हादसे में कार में सवार सास मुनेश और बहू कोमल गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायल सास को उपचार के लिए डीघल सीएचसी में भर्ती करवाया और बहू को पीजीआईएमएस रोहतक भर्ती करवाया गया, जहां दोनों ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बहू 8 माह की गर्भवती थी।सोनीपत जिले रहने वाले हैप्पी अपनी मां 53 वर्षीय मुनेश, 28 वर्षीय पत्नी कोमल व बच्चों के साथ सोमवार को माता भीमेश्वरी देवी के दर्शन करने के लिए बेरी आ रहे थे।जब वह बेरी-गोच्छी मार्ग पर नहर के पास पहुंचे तो अचानक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी को एक तरफ का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कार सवार सास-बहू गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि बाकी लोगों को हल्की चोटें आईं।वर्जनबेरी-गोच्छी मार्ग पर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने की सूचना मिली थी। हादसे में सास-बहू की मौत हो गई। मुनेश का झज्जर के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया और कोमल का पीजीआईएमएस रोहतक में पोस्टमार्टम करवाया गया। मामले में इत्तफाकिया कार्रवाई की गई हैं।