कप्तान यशवर्धन राठी ने 168 रन बनाए व दो विकेट लिए
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:16 AM IST
Updated Sat, 21 Nov 2026 12:16 AM IST
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झज्जर। हरियाणा और ओडिशा की टीम के बीच खेले जा रहे अंडर-16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लीग क्रिकेट मैच में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक ओडिशा की टीम 331 रन पीछे रही। मैच में बहादुरगढ़ के सेक्टर-9 निवासी हरियाणा टीम के कप्तान यशवर्धन राठी ने 168 रन बनाए और दो विकेट हासिल किए।
कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के नेवुले स्टेडियम, शिवमोग्गा में हरियाणा और ओडिशा की टीम के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। मैच में पहले दिन का खेल समाप्त होने तक हरियाणा की टीम ने पहली पारी में तीन विकेट पर 320 रन बनाए थे।
इसके बाद दूसरे दिन बल्लेबाजी करते हुए हरियाणा की टीम ने आठ विकेट पर 502 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। इस दौरान यशवर्धन राठी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 15 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 168 रन बनाए।
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इसके बाद पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी ओडिशा की टीम ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पांच विकेट खोकर 171 रन बनाए। इस दौरान गेंदबाजी करते हुए यशवर्धन राठी ने दो विकेट हासिल किए। उन्होंने अपने पहले ही ओवर में दोनों विकेट झटके। यशवर्धन ने लगातार दूसरे मैच में भी अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया है।
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कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के नेवुले स्टेडियम, शिवमोग्गा में हरियाणा और ओडिशा की टीम के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। मैच में पहले दिन का खेल समाप्त होने तक हरियाणा की टीम ने पहली पारी में तीन विकेट पर 320 रन बनाए थे।
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इसके बाद दूसरे दिन बल्लेबाजी करते हुए हरियाणा की टीम ने आठ विकेट पर 502 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। इस दौरान यशवर्धन राठी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 15 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 168 रन बनाए।
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इसके बाद पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी ओडिशा की टीम ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पांच विकेट खोकर 171 रन बनाए। इस दौरान गेंदबाजी करते हुए यशवर्धन राठी ने दो विकेट हासिल किए। उन्होंने अपने पहले ही ओवर में दोनों विकेट झटके। यशवर्धन ने लगातार दूसरे मैच में भी अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया है।