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कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के नेवुले स्टेडियम, शिवमोग्गा में हरियाणा और ओडिशा की टीम के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। मैच में पहले दिन का खेल समाप्त होने तक हरियाणा की टीम ने पहली पारी में तीन विकेट पर 320 रन बनाए थे।इसके बाद दूसरे दिन बल्लेबाजी करते हुए हरियाणा की टीम ने आठ विकेट पर 502 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। इस दौरान यशवर्धन राठी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 15 चौकों और तीन छक्कों की मदद से 168 रन बनाए।इसके बाद पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरी ओडिशा की टीम ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पांच विकेट खोकर 171 रन बनाए। इस दौरान गेंदबाजी करते हुए यशवर्धन राठी ने दो विकेट हासिल किए। उन्होंने अपने पहले ही ओवर में दोनों विकेट झटके। यशवर्धन ने लगातार दूसरे मैच में भी अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया है।