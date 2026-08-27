छत्तीसगढ़: सोते समय करैत ने डसा, कोमा में गया 6 साल का मासूम; डॉक्टरों ने 3 दिन में बचाई जान

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परिजन आनन-फानन में बच्चे को जिला अस्पताल बीजापुर लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए जगदलपुर स्थित शहीद महेंद्र कर्मा स्मृति चिकित्सालय (मेकाज), डिमरापाल रेफर कर दिया। 22 अगस्त की शाम जब बच्चा मेकाज पहुंचा, तब वह ठीक से सांस तक नहीं ले पा रहा था।जांच में पता चला कि बच्चे को न्यूरोटॉक्सिक करैत सांप ने डसा था। जहरीले जहर के कारण वह कोमा में था। इसके साथ ही उसे ब्रेन मलेरिया, निमोनिया, फेफड़ों में गंभीर संक्रमण और खून की अत्यधिक कमी जैसी कई गंभीर परेशानियां भी थीं।मेकाज पहुंचते ही शिशु रोग विभाग की PICU टीम ने बिना समय गंवाए इलाज शुरू किया। बच्चे को तत्काल वेंटिलेटर पर रखा गया। डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने लगातार तीन दिनों तक उसकी हालत पर नजर बनाए रखी। इलाज के दौरान उसे दो बार रक्त चढ़ाया गया और शॉक व मलेरिया की स्थिति में भी उपचार जारी रखा गया।लगातार उपचार का असर आखिरकार दिखाई दिया। जिस मासूम की हालत अस्पताल पहुंचने के समय बेहद नाजुक थी, वह अब खतरे से पूरी तरह बाहर है। मेकाज अधीक्षक डॉ. अनुरूप कुमार साहू के नेतृत्व में डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और वार्ड बॉय की टीम की दिन-रात की मेहनत से बच्चे की जान बचाई जा सकी। परिवार के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं है।