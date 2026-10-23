बिजली निगम कार्यालयों के 200 मीटर के दायरे में धरना-प्रदर्शन पर रोक

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आदेश के अनुसार, 24 अक्तूबर 2026 तक बिजली निगमों के कार्यालयों और अन्य सरकारी परिसरों के 200 मीटर के दायरे में धरना-प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी और सामूहिक जमावड़े पर रोक रहेगी। पांच या इससे अधिक लोगों के समूह में प्रतिबंधित क्षेत्रों के आसपास एकत्र होने की भी अनुमति नहीं होगी। जिलाधीश ने पुलिस प्रशासन को प्रमुख सरकारी संस्थानों में पर्याप्त बल तैनात करने और गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।हथियार लेकर आने पर भी रोकप्रतिबंधित क्षेत्रों में लाठी, डंडे, धारदार हथियार, गोला-बारूद और ज्वलनशील सामग्री ले जाने पर भी रोक लगाई गई है। हालांकि, अधिकृत व्यक्तियों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को नियमानुसार छूट रहेगी। संवाद