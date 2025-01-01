दुकानदार से ऑनलाइन फ्रॉड करने का प्रयास

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झज्जर। पुराने बस स्टैंड के पास मोबाइल दुकानदार से एक युवक ने ऑनलाइन फ्रॉड करने का प्रयास किया। युवक ने करीब 600 रुपये का मोबाइल कवर व अन्य सामान खरीदा और फर्जी एप्लीकेशन के जरिए भुगतान का मैसेज दिखाकर वहां से जाने लगा। जानकारी के अनुसार, सुनील की पुराने बस स्टैंड पर मोबाइल की दुकान है। घटना के समय उसकी पत्नी दुकान पर बैठी थी। युवक ने सामान लेने के बाद फर्जी पेमेंट का स्क्रीन दिखाया। कुछ देर बाद सुनील दुकान पर पहुंचा तो उसे युवक पर शक हुआ। उसने एप्लीकेशन में भुगतान की राशि दिखाने को कहा, जिस पर युवक घबरा गया। सूचना मिलते ही डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची और युवक को अपने साथ ले गई।