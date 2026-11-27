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शुक्रवार को पीएचसी मातनहेल और बहु झोलरी में प्रधान अनीता व सुनील गोरिया की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिला सचिव प्रवेश ने कहा कि आशा वर्कर्स का काम बढ़ा है, लेकिन मानदेय नहीं बढ़ा। उनकी प्रमुख मांगों में 42 हजार रुपये न्यूनतम वेतन, 21 हजार रुपये पेंशन, ईएसआई-पीएफ, महंगाई भत्ते से वेतन जोड़ना, पक्का कर्मचारी घोषित करना, ऑनलाइन काम का उचित भुगतान, चारों लेबर कोड वापस लेना और 2025 में घोषित 1500 रुपये की बढ़ोतरी लागू करना शामिल है। उन्होंने निजीकरण रोकने और 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशें लागू करने की मांग भी उठाई। मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। बैठक में शीला, प्रमिला, बबली, मंजू, सुमन, सुनीता, पुष्पा, नीलम, राजकुमारी, रेखा, कविता, शर्मिला, दर्शन, सरोज और अनीता मौजूद रहीं।

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साल्हावास। जिले की सैकड़ों आशा वर्कर्स 1 से 3 दिसंबर 2026 तक दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली देशव्यापी हड़ताल में शामिल होंगी। आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा (सीटू) एवं सर्व कर्मचारी संघ ने हड़ताल का नोटिस मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा को दिया है।