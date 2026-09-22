चित्रसेन सैनी के नाम का साइन बोर्ड उखाड़ने पर रोष

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सैनी समाज के प्रधान रघुवीर सिंह सैनी, एडवोकेट अनिल सैनी और एडवोकेट अमित सैनी ने बताया कि झज्जर को रेलवे लाइन से जोड़ने के संघर्ष में स्व. चित्रसेन सैनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उन्होंने सरकारी नौकरी की परवाह किए बिना रेलवे लाइन की मांग को लेकर लंबे समय तक आंदोलन किया और परिवार सहित धरने पर बैठे। विज्ञापन

समाज के लोगों ने प्रशासन से मामले की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि जल्द ही नगर परिषद और जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा। सैनी समाज के प्रधान रघुवीर सिंह सैनी, एडवोकेट अनिल सैनी और एडवोकेट अमित सैनी ने बताया कि झज्जर को रेलवे लाइन से जोड़ने के संघर्ष में स्व. चित्रसेन सैनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उन्होंने सरकारी नौकरी की परवाह किए बिना रेलवे लाइन की मांग को लेकर लंबे समय तक आंदोलन किया और परिवार सहित धरने पर बैठे।समाज के लोगों ने प्रशासन से मामले की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि जल्द ही नगर परिषद और जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

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झज्जर। रेलवे स्टेशन के बाहर कोसली रोड की ओर जाने वाले मार्ग पर स्व. चित्रसेन सैनी के नाम से लगाया गया साइन बोर्ड उखड़ा मिलने से सैनी समाज और शहरवासियों में रोष है। समाज के लोगों का आरोप है कि बोर्ड को असामाजिक तत्वों ने उखाड़ा है और यह लंबे समय से इसी स्थिति में पड़ा है।