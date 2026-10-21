हसनपुर में 23 को लगेगा कृषि मेला, केंद्रीय मंत्री करेंगे शुभारंभ

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धनखड़ ने बताया कि मेले में क्षेत्र के हजारों किसान, पशुपालक, मछली पालक और कृषि उद्यमी भाग लेंगे। आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ किसान संगठन और खाप प्रतिनिधि भी तैयारियों में सहयोग कर रहे हैं।उन्होंने बताया कि सेमिनार में कृषि वैज्ञानिक बख्शीराम यादव, पाशा पटेल, सुगनकर राव, रामावतार लांबा, पद्मश्री सुल्तान सिंह, आईसीएआर से राजबीर बराड़ और गुरदयाल सिंह तथा एमजे खान सहित कई विशेषज्ञ विचार रखेंगे। सेमिनार में पेरी-अर्बन कृषि, प्रत्यक्ष विपणन, आधुनिक डेयरी, मत्स्य पालन, बागवानी, फूलों की खेती और महिला कृषि उद्यमशीलता जैसे विषयों पर चर्चा होगी।धनखड़ के अनुसार, मेले में पहुंचने वाले अतिथियों का हरियाणवी संस्कृति के अनुरूप स्वागत किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोक कलाकार मासूम शर्मा, पद्मश्री महाबीर गुड्डू, जोगिंद्र कुंडू, बिंद्र दिनोदिया और प्रदीप हुड्डा सहित अन्य कलाकार प्रस्तुतियां देंगे।इस अवसर पर धनखड़ परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणबीर सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष विकास वाल्मीकि, जिला परिषद अध्यक्ष कप्तान बिरधाना, भाजपा नेता संजय कबलाना, दिनेश कौशिक और सरोज राठी मौजूद रहे।