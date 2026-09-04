फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   City & states ›   Aadhaar Seva Kendra launched in Jhajjar; citizens to get services under one roof.

झज्जर में शुरू हुआ आधार सेवा केंद्र, नागरिकों को एक छत के नीचे मिलेंगी सेवाएं

Fri, 04 Sep 2026 01:50 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau Updated Fri, 04 Sep 2026 01:50 AM IST
विज्ञापन
Aadhaar Seva Kendra launched in Jhajjar; citizens to get services under one roof.
03jjrp06-  आधार सेवा केंद्र का शुभारंभ करती सीटीएम ऋतु। स्रोत : प्रचार विभाग
झज्जर। नागरिकों को आधार से जुड़ी सेवाएं आसानी से उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से यूआईडीएआई रीजनल ऑफिस चंडीगढ़ की पहल पर झज्जर में भगत सिंह चौक के समीप आधार सेवा केंद्र शुरू किया गया। सीटीएम ऋतु ने केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया।
विज्ञापन

इस अवसर पर सीटीएम ऋतु ने कहा कि आधार सेवा केंद्र नागरिक-केंद्रित शासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र के शुरू होने से लोगों को आधार संबंधी विभिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी और निर्धारित सरकारी दरों पर सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि केंद्र खुलने के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। यहां आने वाले प्रत्येक नागरिक को उसकी आवश्यकता के अनुसार सेवा सम्मानजनक, सुगम और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए सेवा अनुभव को सहज एवं सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

सीटीएम ने कहा कि आधार सेवा केंद्र के संबंध में व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाना जरूरी है, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इसका लाभ उठा सकें।
सेवा केंद्र प्रतिनिधि ने बताया कि नए आधार नामांकन की सुविधा निशुल्क उपलब्ध होगी। वहीं बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये और जनसांख्यिकीय विवरण अपडेट के लिए 75 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।

उद्घाटन अवसर पर यूआईडीएआई के क्षेत्रीय अधिकारी कर्नल हरमीत सिंह कपूर, एएम बबीता और ऑपरेशन मैनेजर झज्जर सोहित कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed