झज्जर में शुरू हुआ आधार सेवा केंद्र, नागरिकों को एक छत के नीचे मिलेंगी सेवाएं

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इस अवसर पर सीटीएम ऋतु ने कहा कि आधार सेवा केंद्र नागरिक-केंद्रित शासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र के शुरू होने से लोगों को आधार संबंधी विभिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी और निर्धारित सरकारी दरों पर सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी।उन्होंने कहा कि केंद्र खुलने के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। यहां आने वाले प्रत्येक नागरिक को उसकी आवश्यकता के अनुसार सेवा सम्मानजनक, सुगम और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए सेवा अनुभव को सहज एवं सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया।सीटीएम ने कहा कि आधार सेवा केंद्र के संबंध में व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाना जरूरी है, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इसका लाभ उठा सकें।सेवा केंद्र प्रतिनिधि ने बताया कि नए आधार नामांकन की सुविधा निशुल्क उपलब्ध होगी। वहीं बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये और जनसांख्यिकीय विवरण अपडेट के लिए 75 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।उद्घाटन अवसर पर यूआईडीएआई के क्षेत्रीय अधिकारी कर्नल हरमीत सिंह कपूर, एएम बबीता और ऑपरेशन मैनेजर झज्जर सोहित कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।