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Hindi News ›   City & states ›   A 'Seva Setu' camp will be held today in Gubhana village under the 'Seva Sankalp Abhiyan'.

सेवा संकल्प अभियान के तहत गांव गुभाना में आज लगेगा सेवा सेतु कैंप

Thu, 08 Oct 2026 02:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:59 AM IST
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झज्जर। जिलेभर में सेवा संकल्प अभियान के तहत आमजन को सरकार की योजनाओं का लाभ नजदीक पहुंचाने के उद्देश्य से शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा सेतु कैंप लगाए जा रहे हैं। डीसी वर्षा खांगवाल के मार्गदर्शन में आयोजित इन कैंपों में लोग विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। जिला परिषद के सीईओ मनीष फौगाट ने बताया कि 8 अक्तूबर को गांव गुभाना, 9 को पाटोदा, 10 को बिरोहड़, 12 को माछरौली ब्लॉक मुख्यालय व गांव ढाकला, 13 को खुड्डन, 14 को साल्हावास ब्लॉक मुख्यालय और 15 अक्तूबर को गांव भुरावास में सेवा सेतु कैंप आयोजित किए जाएंगे।
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