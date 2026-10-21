किला मोहल्ला में निकली हनुमान के स्वरूप की भव्य यात्रा

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यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह का माहौल रहा। श्रद्धालुओं ने परिवारों की सुख-समृद्धि, जीवन में शांति और बहादुरगढ़ की खुशहाली की कामना की। विज्ञापन

दशहरा के अवसर पर निकाली गई इस यात्रा के माध्यम से श्रद्धालुओं ने धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

फोटो -60: हनुमान जी के स्वरूप की यात्रा निकालते श्रद्धालु। स्रोत समिति यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह का माहौल रहा। श्रद्धालुओं ने परिवारों की सुख-समृद्धि, जीवन में शांति और बहादुरगढ़ की खुशहाली की कामना की।दशहरा के अवसर पर निकाली गई इस यात्रा के माध्यम से श्रद्धालुओं ने धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।फोटो -60: हनुमान जी के स्वरूप की यात्रा निकालते श्रद्धालु। स्रोत समिति

बहादुरगढ़। दशहरा उत्सव पर किला मोहल्ला स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर की ओर से पवन हनुमान जी के स्वरूप की भव्य धार्मिक यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने जय श्रीराम और जय बजरंगबली के जयकारे लगाए। जगह-जगह श्रद्धालुओं ने हनुमान जी के स्वरूप का स्वागत कर दर्शन किए और आशीर्वाद लिया।